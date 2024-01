Hokejová II. liga pokračovala 27. kolem, v němž se oba jihočeské týmy představily na ledě soupeřů. A do nového roku vstoupily velmi dobře. Tábor uspěl v Příbrami po výsledku 5:3, Písek zase přetlačil Cheb 3:2 v prodloužení.

Táborští hokejisté zvítězili v Příbrami 5:3 a svému soupeři v tabulce odskočili na čtyři body. | Foto: archiv HC Tábor

Tábor s novou trenérskou dvojicí Grof – Lobo ovládl tahák kola v Příbrami, kde na sebe narazil třetí a druhý celek tabulky sk. Západ. Po divokém začátku, kdy hned v úvodní minutě svítilo na ukazateli skóre 1:1, si Jihočeši rozhodující náskok vytvořili ve druhé třetině. Baník ještě střetnutí v závěru zdramatizoval, ale Šulek pečetil do opuštěné domácí klece.

„Premiéra v novém roce nabídla snad všechno, co mohla. Hrál se vyrovnaný zápas, i když si myslím, že od druhé třetiny jsme byli o maličko lepším týmem. Konec zápasu provázely emoce, ale důležité bylo, že jsme se jimi nenechali strhnout a soustředili se především na svou hru. Musím chlapy pochválit za to, že to v hlavách tak dobře zvládli. Právě to podle mě sehrálo rozhodující roli v tom, že jsme v utkání obstáli a zaslouženě ho vyhráli,“ pronesl táborský kouč Richard Lobo.

Zabral i Písek, který vybojoval dva body na chebském ledě, byť k vidění nebyl zrovna líbivý hokej. Nejvíce k tomu přispěl útočník Matiášek, jenž si připsal dva góly i asistenci a rozhodl v prodloužení. Úvodní trefu Králů obstarala posila z Veselí nad Lužnicí Marcilis Výborně zachytal i další novic v sestavě brankář Dvořák, který přišel k Otavě na měsíční hostování z Tábora, aby zastoupil dlouhodobě zraněného Kříže.

HC Příbram – HC Tábor 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Bednařík (Hasman, Zdeněk), 31. Krejčí, 54. Josefus (Kafka) – 1. Zeman (Hubata, Milfait), 28. Seidl (Matušík, Šulek), 30. Zeman (Milfait, Plášil), 39. Zadražil (Plášil, Hubata), 60. Šulek (Matušík). Rozhodčí: Šmika – Hradil, Pěkný. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:1. Diváci: 550.

Stadion Cheb – IHC Králové Písek 2:3 PP (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Rozhon (Švec), 29. Kořán (Prošek, Innanmaa) – 10. Marcilis (Čunát, Matiášek), 26. Matiášek (Volf, T. Dvořák), 61. Matiášek (Radoš, Volf). Rozhodčí: Němec – Sýkora, Uhlík. Vyloučení: 10:7, navíc V. Skuhravý (Cheb), Kolář (Pís.) oba 5 minut. Využití: 1:1. Diváci: 276.

Další výsledky 27. kola

Chomutov – Řisuty 8:2, Děčín – Hronov 7:3, Kobra Praha – Most 5:6.

II. liga sk. Západ

1. Chomutov 25 20 2 1 2 131:53 65

2. Tábor 25 20 2 1 2 117:44 65

3. Příbram 25 18 3 1 3 120:74 61

4. Letňany 25 15 2 1 7 99:63 50

5. Děčín 26 15 2 1 8 111:90 50

6. Vrchlabí 24 14 1 1 8 91:62 45

7. Most 26 13 0 3 10 98:95 42

8. Benátky nad Jizerou 24 8 2 3 11 76:75 31

9. Kobra Praha 25 8 1 1 15 88:117 27

10. Cheb 25 6 3 1 15 72:114 25

11. Ústí nad Labem 24 6 2 2 14 82:97 24

12. Kralupy nad Vltavou 24 5 2 3 14 67:86 22

13. Písek 26 4 3 2 17 68:107 20

14. Hronov 25 5 2 1 17 82:139 20

15. Řisuty 25 3 0 5 17 63:149 14