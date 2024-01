Hokejová II. liga pokračovala 29. kolem. V něm se oba jihočeské týmy předvedly před vlastním publikem, ale vedly si s rozdílnými úspěchy. Zatímco Tábor v přímém souboji o první příčku nestačil na Chomutov, kterému podlehl 2:5, písečtí hokejisté příjemně překvapili a porazili třetí Příbram 4:3.

Hokejisté Písku v 29. kole II. ligy zaskočili Příbram a třetí tým tabulky porazili 4:3. | Foto: IHC Písek

Rekordní návštěva sezony u Jordánu byla zvědava, zda Kohouti dokážou v taháku základní části prodloužit vítěznou sérii na deset zápasů. Nedokázali. Jihočechy zaskočil hned v první minutě exlitvínovský snajpr Lukeš. Po přestávce přidali Piráti další dvě trefy, na které dokázal odpovědět pouze obránce Plášil. Zlom nepřinesla ani třetí třetina a když v 45. minutě hosté zvyšovali na 5:1, začínalo být jasné, kam se budou stěhovat všechny body. Tábor sice ještě vzápětí snížil, ale další branky se už nedočkal a změnu skóre nepřinesla ani čtyřminutová přesilovka zvýrazněná hrou bez brankáře v závěru utkání.

„Nebyl to úplně povedený zápas, nesedlo nám to. Vybrali jsme si den blbec, jak se říká. Ale možná lepší že teď, než v klíčové fázi sezony. Bylo tam pár podceněných situací směrem dozadu. Myslíme si, že se nemůže nic stát, a lacino inkasujeme. Naopak v každém zápase jsme schopni si vytvořit spoustu šancí, ale musíme být daleko efektivnější. Je třeba se z toho hlavně poučit,“ konstatoval jeden z táborských trenérů Richard Lobo.

Celek od Jordánu tak klesl v tabulce skupiny Západ na druhou příčku a základní část zakončí v sobotu 13. ledna na ledě Letňan.

To Písek už má závěrečné vystoupení této fáze soutěže za sebou. Bylo povedené a přineslo nečekané vítězství nad favorizovanou Příbramí. Poctivý a bojovný výkon korunoval výborně chytající brankář Dvořák, který soupeři dovolil jen dvakrát srovnat skóre. Za stavu 3:2 hosté v závěru hráli power play a o vítěznou trefu do opuštěné klece se postaral obránce Radoš. Nebylo to ještě všechno, neboť Baník vzápětí snížil, ale Králové už velmi cenné vítězství v dramatické koncovce udrželi. Třemi body za gól a dvě asistence se blýskl kapitán Volf.

„Soupeř byl silný, zkraje jsme se ocitali pod tlakem, ale dokázali jsme se z něho vždy dostat vstřeleným gólem. Příbram naopak skórovala, jen pokud jsme jí to umožnili sami chybami nebo naší nedisciplinovaností. Ale jinak jsme to poctivě odpracovali a hlavně třetí třetina byla v tomto ohledu příkladná, abychom si body zasloužili. Pokud budeme hrát zodpovědně a vyvarujeme se nějakých parádiček ve vlastní třetině, tak můžeme uspět i proti takovým protivníkům a přinese to i pohledné akce ve třetině soupeř,“ podotkl kouč Písku Milan Mazanec.

HC Tábor – Piráti Chomutov 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 31. Plášil (Zíb, Prášek), 46. Dančišin (Huna, Zadražil) – 1. Lukeš (Hübl, Zajíček), 27. Zajíček (Kadeřávek, Eret), 31. Stehlík (Seemann, Veselý), 42. Veselý (Stehlík), 45. Eret (Kostourek). Rozhodčí: Šperl – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 4:5. Diváci: 2691.

Tábor: Gába (42. Žajdlík) – Hubata, Plášil, Hajič, Suchánek, Čížek, Černý, Říha – Zeman, Milfait, Krliš, Seidl, Matušík, Dančišin, Severa, Zadražil, Huna, Prášek, Zíb, Duda.

IHC Králové Písek – HC Příbram 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Matiášek (Volf, Marcilis), 16. Pouzar (Volf, Marcilis), 40. Volf (Matiášek), 59. Radoš (Dvořák) – 15. Hasman (Krejčí, Duchan), 31. Bednařík (Pinkas), 60. Furch (Jelínek, Josefus). Rozhodčí: Pastier – Žídek, Kučera. Vyloučení: 4:5. Diváci: 260.

Písek: Dvořák – Čunát, Radoš, Turek, Pavlát, Vajner, Čančura, Velíšek – Marcilis, Volf, Matiášek, Hrakholski, Kolář, Koupal, Hollar, Pechlát.

Další výsledky 29. kola

Hronov – Vrchlabí 3:7, Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou 7:1, Kralupy nad Vltavou – Letňany 4:3, Řisuty – Kobra Praha 3:8, Most – Cheb 4:3 SN.

II. liga sk. Západ

1. Chomutov 27 21 2 2 2 139:59 69

2. Tábor 27 21 2 1 3 124:50 68

3. Příbram 27 18 3 1 5 126:82 61

4. Letňany 27 16 2 1 8 109:67 53

5. Vrchlabí 27 16 1 1 9 106:72 51

6. Děčín 27 15 2 1 9 112:92 50

7. Most 27 13 1 3 10 102:98 44

8. Benátky nad Jizerou 27 8 3 3 13 84:91 33

9. Kobra Praha 27 10 1 1 15 101:122 33

10. Ústí nad Labem 27 8 2 2 15 95:108 30

11. Cheb 27 7 3 2 15 79:120 29

12. Kralupy nad Vltavou 27 7 2 3 15 79:97 28

13. Písek 28 6 3 2 17 74:111 26

14. Hronov 27 5 2 1 19 87:150 20

15. Řisuty 27 3 0 5 19 66:164 14