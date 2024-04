Táborští hokejisté jsou krok od postupu do semifinále II. ligy. Ve třetím utkání čtvrtfinále play off porazili Příbram jednoznačně 5:0 a v sérii se ujali vedení 2:1. Gólman Matěj Žajdík udržel podruhé za sebou čisté konto. Kohouti mohou rozhodnout již v pátek 29. března na ledě soupeře.

Táborský brankář Matěj Žajdlík zamkl klec a 120 minut nedopřál příbramským hokejistům skórovat. Má tak velký podíl na tom, že Kohouti otočili sérii na 2:1 a v pátek na ledě soupeře už mohou slavit postup do semifinále II. ligy. | Foto: Tomáš Danko

Jihočeši před téměř třemi tisícovkami diváků, kteří vytvořili neskutečnou atmosféru, opět výtečně začali a už ve 3. minutě je poslal do vedení zkušený bek Plášil. O čtyři minuty později bylo ještě veseleji, když využil přesilovku. Milfait se protáhl mezi beky, brankář Jiroušek jeho střelu vyrazil, ale na dorážku Krliše byl krátký.

Kohouti skvěle zahájili i druhou část. Hned v její úvodní minutě po vyhraném buly zatáhl Severa puk za příbramskou branku, odkud přihrál Milfaitovi, který jej procpal do sítě. Pak se ke slovu dostali i hráči Baníku a při přesilovce soupeři pořádně zatopili, ale brankář Žajdlík zlikvidoval tutovku Pinkase i další střely a v jednom případě mu pomohla i tyč.

Krátce poté, co se střetnutí překlopilo do druhé poloviny, obkroužil podél mantinelu téměř celé útočné pásmo Šulek a našel před brankou zcela volného Severu, jenž nabídnutou příležitostí nepohrdl. Uběhla jen jediná minuta a skóre se znovu měnilo. Zadražil od hrazení vybídl na hranici kruhu Nevšímala a ten z první propálil hostujícího gólmana.

Příbramští do závěrečné periody poslali do branky náhradníka Tichona, který se měl co ohánět při řadě dalších možností rozjetých táborských hokejistů a jednou se také mohl spolehnout na brankovou konstrukci. Na druhé straně měl stoprocentní šanci opět Pinkas, ale táborský strážce svatyně mu radost nedopřál a brzy mohl slavit druhé čisté konto v řadě, k němuž mu pomohla i zodpovědná defenziva jeho spoluhráčů.

„Možná to bude znít jako fráze, ale přestože zápas skončil výsledkem 5:0, rozhodně nebyl jednoduchý. Sebrali jsme další bod proto, že jsme podali obětavý výkon podpořený kvalitním výkonem brankáře. Vítězství je super, ale série tím rozhodně nekončí. Stejně jako jsme po prvním prohraném utkání říkali, že je to začátek, tak teď jsme si vědomi, že ještě rozhodně není nic hotovo. Je třeba udělat poslední krok, o kterém se říká, že je ten nejtěžší, a musíme udělat všechno pro to, abychom se dobře nechystali a zápas zvládli,“ konstatoval táborský trenér Jakub Grof.

Čtvrté utkání je na programu v pátek v Příbrami (18.30) a Kohouti mají první mečbol.

HC Tábor – HC Příbram 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Plášil (Bárta, Duda), 7. Krliš (Milfait, Šulek), 21. Milfait (Severa), 33. Severa (Šulek, Matušík), 34. Nevšímal (Zadražil, Prášek). Rozhodčí: Šperl, Kosnar – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Střely: 39:25. Diváci: 2892.

Tábor: Žajdlík – Hubata, Plášil, Jáchym, Suchánek, Černý, Hajič, Bouška – Zeman, Matušík, Šulek, Severa, Milfait, Krliš, Prášek, Zadražil, Nevšímal, Bárta, Zíb, Duda, Šimák.

Stav série: 2:1 (1:2, 3:0, 5:0).

Další výsledky čtvrtfinále

Chomutov – Letňany 4:3 PP, Havířov – Nový Jičín 10:1, Vyškov – Havlíčkův Brod 4:1. Konečný stav všech sérií: 3:0.