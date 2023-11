O den dříve než ostatní týmy otevřeli program 16. kola II. ligy hokejisté Tábora a Děčína. Jihočeši proti pátému celku tabulky potvrdili roli favorita a po nevídané smršti střel jej porazili vysoko 8:3.

Táborští hokejisté nasázeli Děčínu osm gólů. O jejich převaze svědčí i poměr střel 71:21. | Foto: archiv HC Tábor

Jako první se ke slovu dostali Severočeši, kteří nejprve pohrdli samostatným únikem, aby se ve 14. minutě už dostali do vedení. Domácí tým, který nastoupil bez pětice zraněných hráčů, začal stupňovat tlak a pálil na brankáře Lavingera ze všech pozic, ale do první přestávky se mu povedlo pouze vyrovnat z přesilovky zásluhou Zadražila.

V prostřední části získal pro svůj tým vedení rovněž v početní výhodě svým premiérovým gólem v dresu kohoutů obránce Říha, záhy na něj navázal Prášek, ale vedení 3:1 vůbec neodráželo dění na ledové ploše, neboť táborský celek za dvě třetiny zasypal soupeře padesáti střelami. A Děčín navíc na konci periody snížil na rozdíl jediné trefy.

Až v závěrečné třetině se naplno rozjel domácí brankostroj, jehož výsledkem bylo dalších pět branek v síti soupeře a celkově 71 střel! Po dvou přesných trefách zaznamenali útočníci Zadražil a Prášek, čtyřmi asistencemi se blýskl obránce Plášil.

„Jsme rádi, že jsme utkání vyhráli za tři body, už jen proto, že jsme do něj šli bez pěti zraněných hráčů. Do obrany jsme museli využít juniora Matěje Gajdolína, abychom měli alespoň šest obránců. Co se týče samotného zápasu, vyprodukovali jsme v něm jednasedmdesát střel. To je nevídané číslo a nevím, jestli jsem to vůbec někdy zažil. Ano, dali jsme nakonec osm krásných gólů, ale když nám soupeř na konci druhé třetiny snížil na 3:2 a my jsme ty naše tři góly dali z padesáti střel na branku, tak to je prostě zoufale málo. Potom jsme soupeře ohromnou vůlí a pohybem doslova zdecimovali, což je super, ale produktivita nám pokulhává. Navíc je třeba říct, že pro brankáře Gábu, který je za mě nejlepším brankářem ve druhé lize, jsou takové zápasy strašně těžké. Jde na něj jedna střela za šest minut, a navíc většinou jezdí do prázdna, protože jsme v tlaku a otevíráme tím soupeři prostor. Každopádně jsme spokojeni s tím, že jsme v tak okleštěné sestavě utkání takto zvládli, využili i nějaké přesilovky a dali osm gólů. Teď si dáme po delší době volný víkend a od pondělí jedeme dál,“ uvedl pro klubový web táborský trenér Tomáš Matušík, jehož tým se probojoval do čela tabulky.

Druhá liga pokračuje v sobotu 18. listopadu a do bojů zasáhne i Písek, který už s novým koučem Milanem Mazancem, jenž nahradil odvolaného Jana Trummera, hostí poslední Hronov (17).

HC Tábor – HC Děčín 8:3 (1:1, 2:1, 5:1)

Branky a nahrávky: 20. Zadražil (Milfait), 25. Říha (Plášil, J. Matušík), 29. Prášek (Čížek, Zíb), 42. Hubata (J. Matušík), 46. Zadražil (Černý, Severa), 47. Prášek (Dančišin, Plášil), 49. J. Matušík (Dančišin, Plášil), 51. Severa (Plášil) – 14. Černý (Dej, Chovanec), 40. Macek (Nezbeda, Brož), 55. Jursa (Sýkora, Zedek). Rozhodčí: Šperl – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 3:7. Využití: 3:0. Střely na branku: 71:21. Diváků: 1461.

Tábor: Gába – Gajdolín, Plášil, Hubata, Říha, Černý, Čížek – Severa, Milfait, Zadražil, Šulek, J. Matušík, Seidl, Prášek, Zíb, Dančišin, Nevšímal.

II. liga sk. Západ

1. Tábor 16 12 2 1 1 74:31 41

2. Příbram 15 12 2 0 1 79:43 40

3. Chomutov 14 12 0 0 2 68:30 36

4. Letňany 14 9 2 1 2 52:29 32

5. Děčín 15 9 0 0 6 62:55 27

6. Most 15 7 0 2 6 59:54 23

7. Vrchlabí 14 6 1 1 6 53:44 21

8. Kobra Praha 13 5 1 1 6 55:58 18

9. Benátky nad Jizerou 15 4 1 3 7 43:44 17

10. Kralupy nad Vltavou 14 3 2 2 7 42:49 15

11. Ústí nad Labem 14 4 1 1 8 52:60 15

12. Písek 13 3 1 0 9 34:46 11

13. Cheb 14 3 1 0 10 36:74 11

14. Řisuty 14 2 0 2 10 33:84 8

15. Hronov 14 2 0 0 12 37:78 6