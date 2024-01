Hokejová II. liga ve středu 31. ledna pokračuje pátým kolem nadstavbové části. A oba jihočeské celky v něm mají co napravovat.

Táborští hokejisté nastoupí ve středu v Příbrami. | Foto: HC Tábor

Tábor, kterému ve skupině A patří druhá příčka, totiž naposledy prohrál v Děčíně 2:3, když se nedokázal vypořádat s hodně tvrdou hrou soupeře a doplatil na zbytečná vyloučení, při nichž už v první třetině dvakrát inkasoval. Kohouti se sice postupně zlepšovali, ale aspoň vyrovnat se jim nepovedlo, přestože k tomu měli řadu slibných možností.

„Je to pro nás varování a ponaučení. Pokud si v podobných zápasech nedokážeme správně nastavit hlavy, tak úspěšní nebudeme, protože hrát tvrdě a bojovat nadoraz proti nám bude každý soupeř,“ upozornil táborský kouč Jakub Grof.

Zda si jeho svěřenci vezmou tato slova k srdci, to může ukázat už středeční šlágr, v němž se táborský celek představí na ledě třetí Příbrami (18.30).

V nadstavbové skupině B se bojuje o dvě vstupenky do předkola play off a také o to, vyhnout se bojům o záchranu. Písečtí hokejisté v minulém kole v Hronově neskórovali a po porážce 0:2 odjeli bez bodovému zisku, přestože soupeře výrazně přestříleli, což jim ve snaze přiblížit se vyřazovacím bojům vůbec nenahrálo do karet.

„Kromě koncovky nemám hráčům moc co vytknout, ale bez gólů se nevyhrává,“ krčil rameny písecký kouč Milan Mazanec.

Nyní se Králové budou muset pokusit zabodovat v Chebu (18), jenž je v tabulce třetí a na který ztrácejí šest bodů. Že to jde, ukázali na začátku ledna, když tam ve finiši základní části zvítězili 3:2 v prodloužení.