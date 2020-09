Pražané pod vedením jihočeského kouče a mimo jiné i někdejšího hráče HC Tábor Martina Štrby skládají mimořádně zajímavý a kvalitní tým, který se ve druhé nejvyšší soutěži rozhodně nespokojí s rolí řadového účastníka. Dokládají to i poslední dotažené příchody hráčů. Do Slavie se vrátili velezkušený centr a mistr světa z roku 2010 Petr Vampola i loňský nejproduktivnější hráč týmu Tomáš Šmerha. Už dříve se klub z Edenu dohodl na spolupráci se svou někdejší ikonou Jaroslavem Bednářem. Na soupisce Slavie ale figurují i další velmi známí hokejisté spjatí se zářivou minulostí klubu, jako například Jan Novák, Jiří Doležal či Marek Tomica.

Jakkoliv výrazné ambice si Pražané do nadcházející sezony ponesou, výsledky z přípravných utkání s tím prozatím až tak nekorespondují. Sešívaní byli úspěšní jen v domácí zápasové premiéře doma se Sokolovem (4:3) a ve Vrchlabí (2:1). S porážkami se naopak museli smířit v duelech na ledě Litoměřic (2:3), Sokolova 2:3), Kladna (2:5), Karlových Varů (0:3) a naposledy doma s Vrchlabím (0:1). Jedním dechem je ale třeba dodat, že se stále jedná jen o přípravu a slávistický kádr se nadále za pochodu buduje.

Pro fanoušky táborských kohoutů je současná kvalita týmu z Edenu vítaná, neboť se dá předpokládat, že z Prahy v úterý nepřijede k Jordánu „druhá hráčská garnitura“, ale silný prvoligový tým. Domácí mužstvo už by mělo ladit sestavu pro vstup do mistrovského kolotoče, trenéři ovšem aktuálně bojují s poměrně nepříjemnou marodkou. Většina zdravotních potíží by však měla být do startu druhé ligy zažehnána. Ať tak či tak, střetnutí s tak významným prvoligovým protivníkem poskytne hokejové partě celou řadu užitečných poznatků pro zbylou část přípravy na nový ročník třetí nejvyšší soutěže.