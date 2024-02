Oběma jihočeským hokejovým klubům se zápasy 10. kola nadstavbové fáze II. ligy vydařily na jedničku a navíc byly velice produktivní. Tábor v elitní osmičce porazil Děčín vysoko 8:1, stejný počet gólů pak obstarali i písečtí hokejisté v druhé skupině, pro které výhra nad Hronovem 8:4 zároveň znamená definitivní záchranu v soutěži.

Hokejisté Písku porazili v nadstavbě II. ligy Hronov 8:4 a stvrdili tak záchranu v soutěži. | Foto: IHC Písek

V tabulce druhý Tábor přivítal soupeře, který ještě bojuje o první čtyřku. A ten se také ujal vedení už v 6. minutě. Radost hostům vydržela jen chviličku a Šulek srovnal. Ve druhé části přetočil skóre na domácí stranu obránce Jáchym a když favorit v polovině zápas přidal další dvě trefy, převzal otěže definitivně na svou stranu a v závěrečné třetině zasloužené vítězství vyšperkoval dalšími čtyřmi góly.

„Podali jsme velmi kvalitní výkon, který nakonec podpořilo i velké množství gólů. Výrazný rozdíl byl daný hlavně tím, že jsme už podruhé za sebou hráli opravdu velice dobře. Myslím si, že se divákům utkání líbit a bavili se, a to i zásluhou sympaticky hrajícího Děčína. Za to jsme velice rádi, protože právě to je cesta, po které chceme jít i do play off,“ konstatoval táborský kouč Richard Lobo.

Písečtí hokejisté si v souboji s Hronovem chtěli pojistit záchranu ve II. lize a také napravit pošramocenou reputaci z předchozího duelu s posledními Řisuty, jimž po zpackané třetí třetině podlehli 5:6.

Vedení Králům zajistil už ve 4. minutě kapitán Volf a skvostný závěr úvodní třetiny, v níž domácí dali tři góly během čtyř minut, zajistil Králům klid pro zbytek duelu, který v závěrečné části skončil pětibrankovou přestřelkou. Výhra znamená, že celek od Otavy zůstává na druholigové mapě

„Na utkání jsme se připravovali hlavně v hlavách, chtěli jsme hrát jednoduše a hlavně zodpovědně. Už v první třetině jsme si vytvořili dostatečný náskok, což bylo klíčové. Jsem rád, že jsme složili reparát, nastříleli osm gólů, což u nás není obvyklé, a získali potřebné body. Soutěž jsme zachránili vlastními silami a splnili tak základní cíl,“ zmínil trenér Písku Milan Mazanec.

Kanonáda Milevska, první bod pro Veselí, Hluboká a Strakonice selhaly

2. liga Západ - nadstavbová skupina A o 1. – 8. místo

HC Tábor – HC Děčín 8:1 (1:1, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 7. Šulek (Suchánek), 24. Jáchym (Šulek), 30. Hubata (Šulek, Hajič), 33. Huna (Zadražil, Seidl), 49. Dančišin (Duda, Plášil), 51. Matušík (Jáchym, Zeman), 53. Seidl (Hajič, Zadražil), 59. Hubata (Matušík, Hajič) – 6. Nezbeda (Brož). Rozhodčí: Trnka – Sýkora, Brtník. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 1 708.

Tábor: Gába – Říha, Plášil, Suchánek, Jáchym, Hajič, Hubata, Gajdolín – Zeman, Matušík, Krliš, Seidl, Zadražil, Huna, Dančišin, Milfait, Severa, Šulek, Zíb, Nevšímal, Duda.

Další výsledky: Most – Příbram 2:4, Ústí nad Labem – Letňany 0:3, Vrchlabí – Děčín 4:2.

2. liga Západ - nadstavbová skupina B o 9. – 15. místo

IHC Králové Písek – HC Wikov Hronov 8:4 (4:0, 2:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 4. Volf (Radoš, Matiášek), 16. Kolář (Volf, Radoš), 19. Matiášek (Kolář, Radoš), 20. Koupal (Petrásek, Tolar), 30. Matiášek (Volf, Pechlát), 39. Koupal (Petrásek, Pouzar), 44. Volf (Matiášek, Vajner), 57. Vajner (Matiášek, Volf) – 26. Lederer (Vaňkovský), 50. Straka (Hynek, Lederer), 52. Beneš (Plíšek, Kopecký), 59. Hynek. Rozhodčí: Jílek – Tuháček, Uhlík. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 178.

Písek: Korytar – Vajner, Radoš, Turek, Pavlát, Tolar, Velíšek, Čunát – Kolář, Volf, Matiášek, Petrásek, Pouzar, Koupal, Pechlát, Hollar, Brož, Sládek.

Další výsledky: Cheb – Benátky nad Jizerou 3:4 SN, Řisuty – Kobra Praha 4:5.

II. liga Západ - nadstavbová skupina A o 1. až 8. místo

1. Chomutov 38 30 2 2 4 179:79 96

2. Tábor 38 28 2 2 6 166:74 90

3. Příbram 38 27 3 1 7 170:111 88

4. Letňany 37 21 3 1 12 145:101 70

5. Děčín 38 19 3 1 15 148:138 64

6. Vrchlabí 38 19 1 1 17 129:108 60

7. Most 37 15 1 3 18 126:142 50

8. Ústí nad Labem 38 11 2 3 22 124:143 40

II. liga Západ - nadstavbová skupina B o 9. až 15. místo

1. Benátky nad Jizerou 36 14 4 3 15 125:115 53

2. Kobra Praha 37 15 2 2 18 141:158 51

3. Cheb 36 10 5 4 17 108:153 44

4. Kralupy nad Vltavou 36 9 3 5 19 106:132 38

5. Hronov 37 11 2 1 23 129:188 38

6. Písek 37 8 4 2 23 106:147 34

7. Řisuty 37 5 0 6 26 99:212 21