Od začátku odvetného duelu (první utkání vyhrály Strakonice v Českém Krumlově 5:2) se na strakonickém zimním stadionu odehrávalo velké drama. „Ač jsme si řekli, co chceme hrát, tak se nám první třetina nepovedla,“ komentoval první dějství trenér Martin Všetečka. Přesto ho domácí zremizovali 1:1, když dal jejich branku Bednařík.

„Od druhé třetiny již to bylo z naší strany podstatně lepší, měli jsme šance, šli Paškem do vedení, ale další góly nepřidali. Naopak soupeři se podařilo vyrovnat,“ doplnil ke druhé třetině trenér Všetečka.

Drama pokračovalo i ve třetím dějství a domácí v něm dvakrát prohrávali. „Přestože jsme měli šance, Krumlov šel do vedení 3:2 a pak i 4:3. My to však dokázali dvakrát srovnat a dostali zápas do prodloužení. V něm jsme byli dvakrát úplně sami před gólmanem, ale nedali. Pak dostali šanci na výhru hosté. Dostali se do brejku, z naší strany naskočil čtvrtý hráč do pole, mysleli jsme, že z toho bude oslabení, ale rozhodčí nařídili trestné střílení. To Kuba Myslivec chytil. Po následném buly sebral puk Lukáš Bednařík, projel celé hřiště a rozhodl o našem postupu,“ vylíčil klíčové okamžiky zápasu Martin Všetečka.

Strakonice jsou v semifinále a narazí na Pelhřimov. Ten vyhrál suverénně základní část a v semifinále přešel přes Milevsko. „Pelhřimov byl sice v základní části suverénní, ale play off je nová soutěž. Když ho mohlo Milevsko v Pelhřimově potrápit, proč bychom my nemohli taky. Pojedeme tam v pátek pro co nejlepší výsledek. Chceme si do odvety přivézt výhru. Kluci si potvrdili, že na to mají. Měli bychom být kompletní a těšíme se na semifinále,“ burcuje tým před další sérií trenér Martin Všetečka.