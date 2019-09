Startovat v ní bude 12 týmů. Kromě tradičních jihočeských účastníků v ní budou působit i dva celky z Vysočiny – Humpolec a Pelhřimov, který spadl z II. ligy a v soutěži tak nahradí své béčko, jež v ní nastupovalo v minulém ročníku.

Titul obhajují hokejisté jindřichohradeckého Vajgaru, kteří ve finále play off zdolali Veselí nad Lužnicí 2:1 na zápasy, ale nečekaný vítěz jihočeské ligy to bude mít v nadcházející sezoně hodně těžké. K hlavním favoritům by měl patřit Pelhřimov, pozadu rozhodně nebudou chtít zůstat ve Strakonicích, Českém Krumlově či Veselí nad Lužnicí, ale jak ukázala uplynulá sezona, překvapit může prakticky kdokoliv.

Program 1. kola

Radomyšl – Strakonice (sobota 13, v Písku)

Milevsko – Humpolec (sobota 17)

Veselí – Hluboká (sobota 17)

Božetice – Pelhřimov (neděle 17, v Milevsku)

Vimperk – Jindřichův Hradec (neděle 17)

Soběslav – Český Krumlov (neděle 17)