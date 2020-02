Hned čtyři z nich mohou nadále směle pomýšlet na umístění do druhého místa, které v systému soutěže zaručuje přímý postup do semifinále. Ve hře o tuto metu nadále zůstává také aktuálně čtvrté mužstvo HC Tábor. V sobotu dokázalo potěšit své příznivce velmi kvalitním výkonem v duelu s ambiciózní Kobrou Praha a vítězství 4:3 se pro něj stalo naprosto zaslouženou odměnou.

HOKEJOVÉ MĚSTO TÁBOR

Možná ještě víc ale mohou těšit táborské hokejisty reakce a zájem fanoušků. Minulý zápas s vedoucím Kolínem, který kohouti dovedli k vítězství 6:1, sledovalo v této sezoně rekordních 1731 diváků, na Kobru si našlo cestu 1622 hokejových příznivců. A v obou případech se královsky bavili.

„Oproti minulé sezoně je to nebe a dudy. Chlapci se sice snažili, ale ke koukání to moc nebylo. Teď se jim to sice občas nepovede, ale hrají dobrý hokej. Snad jim to vydrží,“ přeje si Milan Bernovský ze Sezimova Ústí.

KDYŽ TRUBKY ZAVELÍ DO ÚTOKU

Pozoruhodným oživením atmosféry v hledišti byla přítomnost tří trumpetistů, jmenovitě Radomila Veleby, Vlastimila Metelce a Františka Kotalíka. Ti během celých šedesáti minut strhávali ostatní diváky k potlesku lidovými i hokejovými melodiemi.

Tato milá kratochvíle v režii letitého fanouška kohoutů „Dědka“ Veleby rozdmýchávala život v ochozech už v minulosti, naposledy ale před více než rokem. „Jeli jsme hrát hasičskej bál do Malšic, tak jsme to prostě spojili s hokejem,“ vysvětluje Radomil Veleba. „Plánujeme teď chodit i dál. Na příštím derby s Pískem budeme určitě, a pokud bude mít čas, přibude k nám i pozounista,“ slíbil za celou hudební hokejovou partu.

Tradiční sousedské derby dvou velkých rivalů se hraje u Jordánu ve středu 26. února od 18 hodin. Ještě předtím – už tuto sobotu – se hokejisté Tábora vypraví k důležité bitvě do Klatov.

Glosa autora: Úspěchy táhnou, neúspěchy odrazují. V případě nejsledovanějších kolektivních sportů to platí dvojnásob. Mnohé, často i renomované kluby svádějí o přízeň diváků urputný, a často marný boj. Na vině je vedle zmíněných výsledků dnešní nemilosrdná doba přinášející velké časové vytížení sportumilovných fanoušků i skutečnost, že lidé mnohdy převracejí v dlani každou korunu. Na táborský hokej s tím ovšem nechoďte…! V jeho případě tluče srdce fanouškovské obce obzvlášť silně, a přestože se ve své existenci nevyhnul několika nepříjemným karambolům, zůstává pro své příznivce z celého regionu vyhledávanou kratochvílí. Za příklad výborně poslouží loňská druholigová sezona. Oslabené táborské mužstvo se potýkalo s výsledkovou i herní mizérií, téměř trvale se krčilo v suterénních patrech tabulky, přesto se průměrná návštěvnost domácích zápasů vyšplhala na číslo 820. V žebříčku osmadvaceti účastníků soutěže se Tábor vyhříval na čtvrtém místě! A letos? Posílené mužstvo vrátilo herní úroveň zpět na vyšší druholigový level, a přes několik především domácích výpadků servíruje svým příznivcům velmi chutné hokejové menu. Ti mu to podle zvyku splácejí úžasnou podporou doma i na stadionech soupeřů. Vraťme se k řeči čísel. Návštěvnost domácích utkání kohoutů činí v průměru 1083 diváků, k čemuž výrazně přispěly především poslední zápasy s Kolínem a Kobrou Praha, na které dorazilo 1731, resp. 1622 diváků. Na tuzemské druholigové mapě jsou na tom lépe pouze postupovými ambicemi nabití lídři sousedních skupin, tedy Vrchlabí (1197) a Šumperk (112). Táborský hokejový fanoušek, to je prostě nesmrtelný organismus. Díky za to!