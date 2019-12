Charitativní punc, speciální vánoční dresy s následnou aukcí a tradičně pikantní chuť sousedského derby – to všechno naservíruje hokejovým fanouškům u Jordánu sobotní druholigové střetnutí táborského týmu s Pískem. Jeho zahajovací buly padne v 18 hodin.

Táborský Milan Dančišin před píseckou brankou v první derby této sezony. | Foto: Tomáš Danko

Samotné utkání proti sobě postaví dvě mužstva, která dělí v aktuálních statistikách skupiny Střed propastných 27 bodů. Ale pozor… Přestože se Písečtí krčí na předposlední příčce tabulky a na záda jim hledí jen čínský outsider, umějí papírově silnějším týmům tu a tam pořádně zatopit, byť se to mnohdy do bodových účtů nepromítne. Na vlastní kůži to poznala například vysoce ambiciózní Kobra Praha, která ztratila s píseckými bojovníky ve čtyřech dosavadních zápasech sedm bodů. Schopnost trápit celky z popředí soutěže umocnilo i postupné doplňování píseckého kádru, mimo jiné i o hráče, kteří zahájili sezonu v Táboře, jmenovitě David Košař, Jiří Bárta a David Matějka. Právě posledně jmenovaný se po návratu k Otavě (ze Slavie hostoval v Písku už loni) okamžitě zařadil k oporám a ze 16 utkání vytěžil 7 gólů a 10 asistencí. Trefou do černého bylo angažování exsparťanského Daniela Arnošta, jenž stihl v 15 utkáních 9 gólů a stejný počet asistencí. Suverénně nejproduktivnějším hráčům týmu je Lukáš Bednařík, jenž po svém comebacku ze Strakonic desetkrát skóroval a přidal k tomu 19 gólových přihrávek.