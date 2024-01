/FOTOGALERIE/ Hokejová krajská liga pokračovala kompletním 16. kolem a jednou dohrávkou. Činila se především Hluboká, která hrála doma dvakrát a v obou soupeři odjeli s dvoucifernými příděly.

Hokejová KL: HC Vimperk - Střelci Jindřichův Hradec 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). | Foto: Zdeněk Formánek

Zajímavý duel se hrál u Lužnice, kde Veselí po bezbrankové úvodní třetině v té druhé od vedoucího Milevska inkasovala třikrát, ale v závěrečném dějství se vzepjala a zbytek zápasu měl ještě zajímavou zápletku, kterou favorit definitivně vyřešil až v posledních pěti minutách.

Hokejisté Hluboké, jak už bylo řečeno, nejprve nastoupili k dohrávce 10. kola proti Soběslavi, které nedali šanci a nastříleli jí deset gólů. A rozjetí Rytíři o dva dny později stejným způsobem rozcupovali oslabené Strakonice, jež inkasovaly pod zámkem ještě o jednu branku víc.

Soběslavský tým si pak aspoň spravil chuť devíti brankami do sítě poledních Božetic.

V Českém Krumlově probíhal souboj o poslední vstupenku do play off. Domácí utkání s Radomyšlí nezvládli a po porážce vypadli z osmičky, která půjde do vyřazovacích bojů.

Na vimperském ledě se představil Jindřichův Hradec a ve vyhroceném duelu měl nakonec více štěstí domácí tým.

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – HC Milevsko 3:6 (0:0, 0:3, 3:3)

Branky a nahrávky: 47. Bláha (Mikeska, Novotný), 47. J. Benda (Klimeš, R. Benda), 52. Bláha (Mikeska) – 24. Janoch (Vochozka), 30. Chocholoušek (Blažek), 37. Januška (Vochozka), 48. Masopust (Janoch, Vochozka), 55. Vochozka (Janoch), 60. Suchan. Rozhodčí: Lukáš – Mička, Kubeš. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:1. Diváci: 210.

Hluboká nad Vltavou Knights – HC Strakonice 11:0 (6:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahávky: 2. Škopek (Arnold, Rom. Rákosník), 9. Nedorost (Hanzal, Ťoupal), 10. Rob. Rákosník (Arnold, Moudrý), 18. Arnold (Moudrý, Rob. Rákosník), 19. Hanzal (Formánek, Ťoupal), 19. Miler (Vácha, Dohnal), 31. Hanzal (Nedorost, Ťoupal), 34. Matys (Hanzal), 39. Nedorost (Moudrý, Hanzal), 52. Formánek (Hanzal, Matys), 60. Matys (Nedorost, Formánek). Vyloučení: 7:5 – navíc Arnold (Hluboká) 5+OK. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hamr – Hron, Kopřiva. Diváci: 117.

HC Vimperk – Střelci Jindřichův Hradec 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. Předota (Švarc, R. Sitter), 32. Šafář (Hrůša), 52. Švarc (Šafář), 54. J. Sitter (Boška), 60. Kašpar (Korous) – 37. Punda (Šimek, Popelka), 40. Šimek (Tržil, Svoboda). Vyloučení: 4:7 – navíc Horejš, Koška (oba Vimperk) 5+OK, Janeček (JH) 10 minut OT. Využití: 1:2. Rozhodčí: Ondřej – Mička, Ent. Diváci: 300.

Slavoj Český Krumlov – Sokol Radomyšl 4:6 (0:3, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 27. Anderle (Sumerauer, Klíma), 41. Vondřich (Krcho, Lukeš), 49. Anderle (Bednařík, Sumerauer), 50. Šťastný (Kutiš) – 2. J. Korytar (Lamač), 17. Hřebíček (Jungbauer), 17. Lamač (Maršík, J. Korytar), 22. J. Korytar (Lamač, Volf), 45. Lamač (Volf), 49. Gába (Slavík, Sýbek). Vyloučení: 8:5. Využití: 2:1. Rozhodčí: Jílek – Knor, Loucký. Diváci: 75.

TJ Božetice – Spartak Soběslav 0:9 (0:4, 0:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 7. Šrubař, 8. Hák (O. Pánek, V. Pánek), 15. Nevšímal (Tržil, Kanov), 20. Slabý (Žákovský, Nevšímal), 25. Škoda (V. Pánek), 39. Čížek, 43. Čížek (Kučera, Pauš), 54. Pánek (Himpan, Škoda), 60. Slabý (Tržil). Vyloučení: 5:3 – navíc J. Adamec 2xOK, Straka (oba Božetice) 10+OK. Využití: 0:1. Rozhodčí: Vokoun – Diviš, Hřídel. Diváci: 85.

Dohrávka 10. kola

Hluboká nad Vltavou Knights – Spartak Soběslav 10:1 (3:0, 3:1, 4:0)

Branky: 5. Hanzal (Dohnal), 6. Michel (Arnold), 8. Matys (Rob. Rákosník), 26. Matys (Nedorost, Hanzal), 27. Vácha (Škopek, Michel), 37. Schmidmayer (Miler, Škopek), 43. Matys (Hanzal, Nedorost), 51. Nedorost (Hanzal, Rob. Rákosník), 53. Hanzal (Formánek, Matys), 56. Miler (Vácha, Škopek) – 30. Škoda (Duda). Rozhodčí: Šperl – Loucký, Diviš. Vyloučení: 12:10. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 98.

Krajská liga

1. Milevsko 15 14 1 0 0 123:38 44

2. Hluboká 16 13 0 1 2 118:38 40

3. Strakonice 16 11 0 0 5 73:62 33

4. Veselí n/L. 16 9 0 0 7 80:70 27

5. J. Hradec 15 8 0 0 7 63:75 24

6. Soběslav 16 7 0 0 9 68:71 21

7. Vimperk 16 6 0 1 9 48:56 19

8. Radomyšl 16 5 0 0 11 56:87 15

9. Č. Krumlov 16 4 1 0 11 67:91 14

10. Božetice 16 0 0 0 16 36:144 0