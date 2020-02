Domácí marodku rozšířil gólman Strmeň, do branky se poprvé v českobudějovickém dresu postavil Brízgala a záda mu kryl Klouček. Volno dostala kromě marodů Plášila, Pavla, Přikryla a Beránka také elitní formace Holec, Venkrbec, Christov. Hostující klec strážil menší z bývalých brankářů Motoru Gába, na střídačce zůstal Bláha.

Úvodní dějství se dlouho hrálo ve svižném tempu, Jihočeši měli navrch, ale do šancí se nedostávali. První velkou příležitost měl paradoxně hostující Jonák při vlastním oslabení po Brízgalově chybě v rozehrávce. V závěru první třetiny dostal Vsetín možnost hrát přesilovku pět na tři a Pechanec po bleskové kombinaci otevřel skóre.

„Kluci neměli vůbec špatný vstup do utkání. Vytvořili si několik slibných šancí a byla škoda, že neskončily gólem. V oslabení jsme sice dostali branku, ale věřím, že když budeme takhle pokračovat a tempo ještě vystupňujeme, tak ve druhé třetině skóre obrátíme,“ zhodnotil první třetinu útočník Motoru Vít Christov, jenž tentokrát zápasu pouze přihlížel z novinářské tribuny.

Jeho spoluhráči se sice po změně stran snažili, herně měli stále navrch, ale do větších šancí se stále moc nedostávali. Ty se naopak rodily na druhé straně. Po chybě v domácí rozehrávce měl gól na hokejce Karafiát, Brízgala však svůj tým podržel. A mimořádný zákrok vytáhl i v polovině zápasu při rychlém přečíslení soupeře. Okének v domácí obraně ale začalo povážlivě přibývat a byli to Valaši, kdo převzal otěže hry.

„Vsetín měl pasáže, kdy nás zatlačil a vynutil si tlak v našem pásmu. Měl velké šance, Adam Brízgala naštěstí všechno vychytal. Hrál se hokej nahoru dolů. V závěru třetiny měl velkou šanci Čenda Pýcha a byla škoda, že to tam nespadlo. Věřím, že si to o přestávce kluci v kabině vyříkají a zápas ještě otočí,“ neztrácel Christov víru ani po druhé třetině, ve které byli hosté lepší, to je třeba objektivně přiznat.

Závěrečná část hry přinesla parádní hokej a vyprodanou Budvar arénu dostala do varu. Domácí celek konečně zabral a ve 44. min. bylo vyrovnáno po tradiční spolupráci. M. Novák našel zpoza branky Endála a ten z prostoru mezi kruhy góly dávat umí. Jenže pak hrál Vsetín další přesilovku pět na tři a Teper po další téměř dokonalé kombinaci dostal hosty znovu do vedení. Dvojnásobnou početní výhodu pak dostal k dispozici i Motor a Doležal parádní střelou vyrovnal.

Parádní zápas gradoval a v 52. min. šel českobudějovický tým poprvé z utkání do vedení. Zkušený obránce René Vydarený si snad poprvé v sezoně dostal do sóla a zakončil s velkým přehledem - 3:2. V závěru ulehčil Jihočechům situaci Slováček, který fauloval M. Nováka, a domácí celek už tři body i s patřičnou dávkou štěstí uhlídal.

Branky a nahrávky: 44. Endál (M. Novák, Gilbert), 49. Zd. Doležal (M. Novák, Kloz), 52. Vydarený (Karabáček) - 19. Pechanec (Smetana, Tůma), 46. Teper (Slováček, Jonák). Vyloučení: 5:5, využití: 1:2. Rozhodčí: Hucl, Šindel – Votrubec Hnát. Diváci: 6421 (vyprodáno).

ČEZ Motor: Brízgala – Suchánek, Vydarený, Kachyňa, Pýcha, Allen, Lytvynov – Endál, Gilbert, M. Novák - Raška, Prokeš, Karabáček – Zd. Doležal, Kloz, Babka - Veselý, Šimánek, Michnáč. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "V první třetině se hrál hokej nahoru dolů, i když nebylo toilk střel. Oba týmy se ale snažily hrát ofenzivně. Druhá třetina z naší strany nebyla dobrá a Vsetín vedl zaslouženě. V této fázi zápasu nás podržel gólman Brízgala, který byl naším nejlepším hráčem. Důležité bylo že jsme byli ve třetí třetině produktivní. Za vítězství před vyprodanou halou jsme samozřejmě rádi."

Luboš Jenáček (Vsetín): "Odehráli jsme dobrý zápas a byli jsme blízko k bodům. Bohužel jsme v závěru udělali chybu, když jsme šli dva k jednomu hráči, a Budějovice toho využily. Zápas to byl na plichtu."