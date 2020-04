Trenér 6. třídy HC Tábor Jan Boháč považuje toto umístění za odpovídající průběhu sezony. „Kolikátí jsme skončili, to jsem zjistil asi až před půl hodinou,“ poznamenal s úsměvem a potvrdil, že umístění v tabulce staví až za jiné sezónní atributy. „Kluci to měli v sezoně těžké. Vzhledem k tomu, že soutěž sdružuje dva ročníky, je od soupeřů občas dělily poměrně značné fyzické rozdíly,“ doplnil.

Podle jeho slov se mužstvo mohlo prodrat do vyšších sfér ligové tabulky. Proč se tak nestalo? „Když si zpětně přehraju sezonu, připravila nás o lepší umístění neschopnost překlopit naprosto vyrovnaná utkání na svou stranu. Byla spousta těch, co jsme prohráli o gól,“ poukázal Jan Boháč. Právě v nich ovšem vidí cestu ke zlepšování mladých hokejistů, a to nejen v této kategorii desetiletých a jedenáctiletých kluků. „Přesně tohle potřebují. Zápasy, které jsou vyrovnané až do konce; rozhodnout může každá malá chyba, a tím pádem je v nich i určité psychické vypětí. Právě to jim dává potřebnou školu do budoucna. Vyhrát nebo prohrát třeba 17:1 je z hlediska vývoje hráčů o ničem,“ zdůraznil kouč mladých kohoutů.

Pozitiva našel Jan Boháč nejen na ledě, ale také v zákulisí sezónního kolotoče. „Co se týče kluků jak kolektivu, potěšilo mě, že je v něm zase o něco víc těch takzvaně 'hokejově nakažených'. Zároveň ale musím dodat, že jich je na můj vkus stále málo. Ano, je to samozřejmě i práce nás trenérů, ale na druhé straně ani my nejsme úplní kouzelníci,“ řekl s úsměvem.

Rozbor sezony nakonec zabalil do pochvalných slov. „Z celkového pohledu si myslím, že se kluci nemají za co stydět. Sezonu odehráli velice slušně. Jsem navíc rád, že letos konečně začali do hry přenášet individuální dovednosti, na kterých v tréninku pracujeme. No a samozřejmě góly, protože těch není nikdy dost v žádné kategorii,“ usmál se, ale hned poté nasadil přísnější trenérský tón. „Budu se opakovat, ale nároky na kluky budou rok od roku vyšší a my jako trenéři k tomu tak budeme i přistupovat,“ dodal na závěr.

TÝM 6. TŘÍDY HC TÁBOR

Brankář: Vaclav Slaba.

Obránci: Jindřich Ryšavý, Jan Šťastný, Antonín Pufr, Eduard Mareš, Petr Bartáček, Milan Makovička.

Útočníci: Robin Mohyla, David Boháč, Martin Kolář, Martin Botka, Jan Růžička, Jakub Švadlena, Lukáš Nguyen, Josef Pejša, Matěj Drtina.

Trenéři: Jan Boháč, Marcel Šťastný, vedoucí mužstva: Roman Mohyla.