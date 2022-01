Domácí celek postihla značná marodka. Nově vypadli nemocní Novotný s Valským a také zraněný Abdul. Mimo hru jsou navíc stále Štich, Toman a Bindulis. Do sestavy se tak vrátil Venkrbec a naskočil i junior Chlubna, poprvé v sezoně se na soupisce jako sedmý bek objevil Lytvynov, jenž hostuje v Havířově. Liberec dal v brance překvapivě přednost před Kváčou Pavelkovi, který ale neměl svůj nejlepší den.

Zápas měl slavnostní úvod. Českobudějovičtí útočníci Milan Gulaš a Lukáš Pech byli uvedeni do Klubu hokejových střelců.

Za delší konec ale tahali (jen) na začátku utkání Bílí Tygři a Hrachovina se měl v domácí brance co otáčet. Při velké šanci Grígera mu ještě pomohla branková konstrukce, ale v 8. min. už poprvé kapituloval. Ivanovo nahození tečoval Ordoš zcela mimo jeho dosah – 0:1.

Jenže pak Jihočechy inkasovaná branka nesrazila do kolen. Naopak. Zatroubili do útoku a ještě do přestávky se jim podařilo skóre otočit.

Na druhé straně se nejdříve vytáhl brankář Pavelka bleskurychlým semaforem při slibné možnosti Karabáčka, ani první přesilovka Motoru moc nevyšla, ale ve 13. min. už bylo vyrovnáno. Po Šenkeříkově přihrávce mířil přesně s pomocí horní tyčky kapitán Gulaš.

A to nebylo všechno. O tři minuty později procedil kotouč mezi Pavelkovy betony bekhendem sváteční střelec Piskáček a Motor poprvé v utkání vedl.

Jihočeši nebyli k zastavení ani po změně stran a hned po pouhých šestadvaceti vteřinách druhého dějství sehrála Pechova formace parádní kombinaci, na jejímž konci Doležal zvyšoval už na 3:1.

Jihočeši hráli dobře a měli i patřičný kus štěstí, kterému však šli patřičně naproti. To když se po ošemetné situaci puk neodrazil od obránce Percyho do vlastní branky.

Závěr druhého dějství, to byl ze strany domácího celku hotový uragán. Nejprve využil Karabáček špatného postavení postavení libereckého gólmana a trefil se přesně k tyči jeho branky. Pouhých devět vteřin před druhou sirénou pak Jihočeši potrestali chybu v liberecké rozehrávce a Vondrka zvýšil už na 5:1.

„Z naší strany to byla skvělá třetina. Dali jsme tři góly, ubránili jsme oslabení, hráli jsme opravdu dobře,“ nešetřil chválou směrem ke svým spoluhráčům útočník Motoru Matěj Toman, jehož návrat do hry zatím bohužel stále není na pořadu dne…

Ale všechno vyřešeno ještě nebylo. Tygři sice už působili trochu apatickým dojmem, přesto se ještě postarali o zápletku. Osm minut před koncem snížil svým druhým gólem v utkání Ordoš na 5:2 a o dvě minuty později to bylo po trefě Zachara dokonce už jen o dvě branky.

Dvě a půl minuty před koncem snížil Rychlovský dokonce na rozdíl jediného gólu. Závěr však domácí celek naštěstí zvládl a i přes nevydařenou závěrečnou třetinu cenné tři body uhájil.

Branky a nahrávky: 13. Gulaš (Šenkeřik, Piskáček), 16. Piskáček (Pech, J. Ondráček), 21. Zd. Doležal (Pech), 39. Karabáček (Piskáček, M. Hanzl), 40. Vondrka (Pech, Gulaš) – 8. Ordoš (M. Ivan, Zachar), 52. Ordoš (Gríger), 54. Zachar (M. Ivan), 58. Rychlovský (Faško-Rudáš). Vyloučení: 3:3, bez využití. Rozhodčí: Pešina, Kika – Lederer, Zíka. Diváci: 1000 (omezený počet).

Motor: Hrachovina – Piskáček, Šenkeřík, Percy, Bučko (24. Lytvynov), Vráblík, Štencel – Gulaš, Holec, J. Ondráček – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – Zd. Doležal, Pech, Vondrka – Venkrbec, Chlubna. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Liberec: Pavelka – Štibingr, Rosandič, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner, Šedivý – Klapka, P. Jelínek, J. Vlach – Faško-Rudáš, Filippi, Birner – Zachar, Gríger, Ordoš – Šír, A. Najman, Rychlovský. Trenéři Augusta a J. Kudrna.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „O výsledku rozhodla druhá třetina, která se nám povedla. Ke konci jsme udělali pár chyb a dostali Liberec zpátky do zápasu. Třetí třetina byla z naší strany trochu lehkovážná, ale závěr jsme zvládli, a jak vždycky říkám, našli jsme cestu, jak utkání vyhrát.“

Patrik Augusta (Liberec): „Podali jsme velice špatný výkon a prohráli jsme zaslouženě. Ve druhé třetině nás domácí vyškolili úplně ve všem.“