HC Tábor: Kolář – Zíb, Hubata, Černý, Havelka, Pařízek, Radoš – Hasman, Dančišin, Endál – Seidl, Bárta, Šulek – Matiášek, Zayml, Prášek.

HC Příbram: Šorf – Malý, Saňa, Hlaváček, Havlín, Jelínek, Zdeněk – Káník, Chlouba, Furch, Seniov, Josefus, Rohlík, Pinkas, Tlačil, Panna, Bečvář, Gengel, Beneš.

Táborský celek předvedl minimálně ve dvou třetinách zápasu bojovný a dominantní výkon, kterému ovšem chybělo to nejpodstatnější: vstřelené góly. Silný protivník z města uranu vytáhl proti všem táborským kanonýrům zbraň silného kalibru: skvěle chytajícího brankáře Šorfa, kterého táborští fandové znají z jeho nedávného hostování u Jordánu. Výrazný nápor kohoutů navíc tu a tam generoval chyby v defenzívě, kterých Středočeši uměli využívat k průnikům do vyložených šancí. Neméně výtečně chytající domácí gólman Kolář většinu z nich zneškodnil, dvakrát ale puk v cestě do sítě zastavit nedokázal, a tak se cenné tři body stěhovaly k Litavce.

Hodnocení trenéra A-týmu HC Tábor Arpáda Györiho: „Zápas považuji tak trochu za smolný. Klukům nemám z hlediska výkonu téměř co vytknout. Zápas odmakali a herně odvedli dobrou práci, ale bohužel nás zradila produktivita. Do soupeře jsme se neustále tlačili, a v takovém případě se vždycky objeví i chyby, takže i hosté měli své šance. Důležité pro vývoj zápasu bylo, že jsme nedokázali využít alespoň některou ze svých šancí v závěru druhé třetiny. V poslední části nás bohužel srazil druhý inkasovaný gól v oslabení, po kterém už to z naší strany bylo příliš křečovité, a nenašli jsme síly na něj zareagovat. Nechceme se ale na nic vymlouvat, bez vstřeleného gólu se samozřejmě zápas vyhrát nedá.“