Jihočeši v minulém týdnu rozstříleli Kladno na jeho ledě 8:3, teď to ale v Budvar aréně dlouho vypadalo, že výsledek bude opačný.

Domácí celek se totiž rozjížděl velice pomalu a rozpačitě. Půl zápasu byl jeho výkon vyloženě bídný. „Neměli jsme ideální start do zápasu,“ přikývne i trenér Václav Prospal. „V první třetině jsme nebruslili tak dobře jako soupeř, který přitom vystoupil z autobusu. Měl daleko lepší nástup do utkání a zaslouženě vedl, když jsme neodvedli dobrou práci v obranné třetině,“ sportovně kouč uznal.

Jeho tým ve druhé třetině prohrával už 1:3, přesto dokázal utkání zvrátit. „Zpátky do zápasu nás vrátily dvě využité přesilovky. Tím se nám podařilo utkání otočit. Najednou jsme měli lepší pohyb a začali jsme trávit více času v útočném pásmu. Pak už nám to tam napadalo. Samozřejmě jsme rádi, že jsme ve dvou zápasech proti Kladnu nastříleli patnáct gólů, ale pořád máme na čem pracovat,“ dobře si Prospal uvědomuje.

Už v první třetině zápas skončil pro mladého útočníka Matouše Hrubce, kterého sestřelil sice s největší pravděpodobností čistým, ale zbytečně brutálním stromem Sorokin. „Byl to čistý hit. Pro Matouše to bohužel byla těžká lekce, že nemůže takhle s hlavou dole najet do prostředka kluziště,“ okomentoval trenér tvrdý zákrok kladenského beka.

Motor má aktuálně k dispozici tři gólmany, deset obránců a tři kompletní útočné formace. V nejbližších dnech se ale chystá redukce kádru. Ta se nebude týkat jen brankářů. „Selekci uděláme ve čtvrtek před zápasem s Plzní. Chtěli bychom tady mít osm beků a čtrnáct nebo patnáct útočníků,“ upřesňuje Prospal, s jakým počtem hráčů chce jít do sezony.