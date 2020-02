Do zápasu s Chomutovem jste nevstoupili vůbec dobře. Při pohledu z tribuny se zdálo, že až vlažně.

Je pravda, že jsme ze začátku byli takoví přichcíplí a vlažní… Dostali jsme tři góly, ale pak jsme se začali pomalu zvedat. Ale povedlo se nám dát gól a najednou všichni ožili. Přidali jsme druhý a začali jsme soupeře tlačit. Nakonec se nám povedlo otočit celý zápas.

Od konce druhé třetiny jste cítili nad Chomutovem velkou převahu, i když jste stále ještě prohrávali?

V té době už jsme hráli dobře a měli jsme navrch. Bylo tam hodně emocí. Na ledě i třeba v prostoru mezi střídačkami. Cítili jsme velkou šanci, že bychom mohli ještě utkání otočit. I v kabině po druhé třetině bylo cítit takové to zdravé napětí. Já osobně jsem věřil, že to otočíme.

Dal jste důležitý první gól svého týmu. Střílel jste od modré čáry, kde se jinak zrovna moc nevyskytujete. Kde jste se tam v ten správný moment ocitl?

Matouš Venkrbec na mě vyhrál buly a já jsem posunul puk Conoru Allenovi, který sjel dolů k brance a hodil mi ho zpátky. Z mé strany to nebyla přímo střela na branku. Viděl jsem před ní Matouše s Víťou Christovem, tak jsem jim to házel spíše na teč. Proskočilo to ale až do branky a i takový gól se počítá. A je to úplně jedno, i kdyby to někdo tečoval. Ten gól jsme prostě potřebovali a jsem rád, že tam padl.

Ve třetí třetině jste vyrovnával na 3:3 a to už byla naopak parádní rána do horního růžku.

Matouš Venkrbec mi přistrčil puk zpoza branky a já jsem byl sám v prostoru mezi kruhy. Tam už šlo jenom o to trefit se.

V závěru hrál Chomutov přesilovku a navíc odvolal gólmana. Ani při hře šest na čtyři si ale zrovna velké šance nevytvořil. Měli jste závěr utkání pod kontrolou?

Hlavně se nám dařilo vyhrávat vhazování, takže jsme měli hodně puk na hokejkách a hosty jsme nepustili k tomu, aby nás rozebírali v naší třetině. To bylo důležité. Navíc jsme mohli dát i pátý gól do prázdné branky. Nedali, ale to nevadí. Výhra 4:3 je hodně cenná. Pro diváky to musel být hezký zápas. Také pořádně ožili, když jsme začali stahovat náskok soupeře. Atmosféra byla parádní.

Chomutov vás naposledy v Budvar aréně porazil. Bylo proto vaše vítězství důležité i z psychologického hlediska, aby si na vás soupeř před blížícím se play off moc nevěřil?

I trenér Prospal nám v šatně po zápase říkal, že je to cennější vítězství, než kdybychom vyhráli třeba 8:0. Play off se opravdu blíží a je dobře, že jsme prokázali velkou vnitřní sílu a nepoložili se ani za nepříznivého stavu, kdy jsme prohrávali 0:3. Bylo to fakt dobré utkání, které mělo šťávu a emoce. Byl už to klasický play off zápas.

Chomutov před koncem přestupního termínu výrazně posílil a v play off to může být velice nepříjemný soupeř. Souhlasíte?

Vnímáme, že Chomutov posílil a bude nepříjemný. Ale na to se nemůžeme koukat. Soustředíme se sami na sebe a půjdeme za cílem, který tady máme nastavený.

Celý měsíc jste hráli tři zápasy v týdnu, uvítali jste proto reprezentační přestávku?

Pauza přišla v pravý čas. Už jsem se těšil domů na holky. Trošku orazíme. Bylo to potřeba. Ne, že bychom nemohli fyzicky. To bylo v pohodě. Ale hlava už byla unavená, když se ob den hrají zápasy. Ale zvládli jsme to a před týmem klobouk dolů.

V plánu je pro pauzu odpočinek i náročný trénink?

Bude to klasická repre pauza. Potrénujeme a dobře se připravíme na další zápas, který hrajeme na Slavii.