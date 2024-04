Podruhé za sebou vyšli naprázdno a rázem čelí vyřazení. Hokejisté Příbrami opět marně hledali způsob, jak překonat táborského gólmana Žajdlíka, který znovu vychytal nulu. Tentokrát prohráli 0:5 a v sérii na tři vítězné zápasy nyní prohrávají 1:2. Na Velký pátek tak budou doma odvracet konec sezony a pokoušet se o vyrovnání.

Příbram podruhé za sebou nevstřelila gól a doma bude odvracet vyřazení. | Foto: Tomáš Danko, HC Tábor

Ve čtvrtfinálové sérii se ukazuje, že je Tábor lepším týmem. Zatímco v úvodním měření sil teprve srovnával mířidla, tak ve druhém a naposledy ve třetím utkání Příbram přehrál. Byl chytřejší a hosty tentokrát nezachránil ani v předchozích duelech vynikající Jiroušek, který na třetí třetinu přepustil místo náhradníkovi Tichonovi.

Ve třetím utkání totiž bylo od začátku všechno špatně. Tábor byl důraznější, aktivnější a už na konci třetí minuty vedl. O chvíli později už o dvě branky. Za hosty mohl korigovat Hasman, ale stejně jako zbytek týmu, tak i on ztroskotal na stoprocentním Žajdlíkovi.

Jiroušek jasnou jedničkou. Peru se s tím, jak musím. Ale žádný problém

„Zhodnocení utkání se mi bude dělat těžce, ale budu upřímný. Přijde mi, že většina týmu to buď už zabalila, nebo přijela na první přátelské utkání před sezonou. Většina týmu nechtěla hrát, nebojovala, nebylo tam nic. Přišlo mi, že hráčů, co chtělo vyhrát a porvat se o druhý bod v sérii bylo hrozně málo,“ nebral si servítky obránce příbramský obránce David Zdeněk.

S Baníkem bylo ještě hůř hned po příchodu na led, kdy náskok domácích navýšil Milfait. Po polovině zápasu v rychlém sledu skórovali Severa s Nevšímalem a druhém bodu v sérii pro Jihočechy bylo rozhodnuto. „Byli jsme jako komparz u filmu kde hlavní roli hrál Tábor, který byl o parník jinde. Nejvíc mě štve, jak se 80% našich útočníků bojí, aby náhodou nedostali nějakou ránu, ať už pukem nebo od soupeře,“ kousal těžce 25letý bek.

Až v závěrečném dějství, kdy už branku Baníku hájil Izraelec Tichon, dokázali hosté domácí přibrzdit. Zápas se navíc proměnil v dohrávku a oba týmy se už spíš začínaly upínat ke čtvrtému duelu, který se bude hrát v pátek v Příbrami.

Střelecký zmar Příbrami na vlastním ledě. Tábor s nulou v zádech srovnal sérii

„Musí nastoupit úplně jiné mužstvo, ne to co bylo teď. Musíme začít dělat to, co nás mělo zdobit - týmová práce, obětavost a ukázat, že náš tým má charakter. Doufám, že se tak stane. Určitě musíme začít více střílet a držet se na puku. Je těžké říct co zlepšit. Po třetím utkání asi všechno,“ uvedl Zdeněk. Čtvrtý duel série se hraje na Velký pátek. Úvodní buly je naplánováno na 17. hodinu.

Tábor - Příbram 5:0 (2:0, 3:0, 0:0 )

Branky a nahrávky: 3. Plášil (Bárta, Duda), 7. Krliš (Milfait, Šulek), 21. Milfait (Severa), 33. Severa (Šulek, Matušík), 34. Nevšímal (Zadražil). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Rozhodčí: Šperl, Kosnar - Rubáš, Tvrdík. Diváci: 2892. Stav série: 2:1.

Tábor: Žajdlík – Plášil, Hubata, Jáchym, Suchánek, Černý, Hajič, Bouška – Zeman, Matušík, Šulek – Krliš, Milfait, Severa – Nevšímal, Zadražil, Prášek – Duda, Zíb, Bárta – Šimák.

Příbram: Jiroušek (41. Tichon) – Jelínek, Zdeněk, Havlín, Rajgl, Krejčí, Saňa, Patzelt – Kafka, Kolda, Hasman, Pětník, Josefus, Svoboda, Bečvář, Pinkas, Bednařík, Furch, Mařík, Vogeltanz.