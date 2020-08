Jihočeši nebyli v jednoduché pozici. Po čtrnáctidenní karanténě znovu naskočili do tréninku a na Spartě to byl jejich vůbec první zápas v sezoně. Přesto zanechali v obstarožní Tipsport aréně velice dobrý dojem. Po celý zápas stačili s jedním z favoritů celé extraligy držet krok a ještě pět minut před koncem vedli 2:1.

Závěr duelu však patřil Spartě. „Zápas se mi nehodnotí vůbec lehce, protože jsme za posledních pět minut dostali čtyři góly, i když dva byly do prázdné branky,“ posteskl si trenér Motoru Václav Prospal. „Na druhou stranu byl zápas daleko hratelnější, než ukazuje konečný výsledek.“

Hosté se renomovanému soupeři vyrovnali bruslařsky i důrazem. A pětapadesát minut i střelecky. „Zápas nám ukázal věci, na kterých můžeme pracovat a zlepšit je. Ale rozhodně jsme se přesvědčili, že mezi extraligou a první ligou je obrovský rozdíl. Jak v kvalitě hráčů, tak v kvalitě provedení. Šance, které v první lize končily gólem, se tady teprve budeme muset naučit proměňovat,“ poukazuje trenér, na čem bude muset jeho tým jako nováček nejvyšší soutěže nejvíce zapracovat.

Jeho svěřenci skutečně sahali po velice cenném výsledku. „Nebudeme se chlácholit. Ale poslední dobou jsme toho moc nenatrénovali. Každý zápas se posuzuje podle výsledku a byl bych radši, kdyby byl opačný, protože šance jsme na to měli,“ je přesvědčen.

Ve výborném světle se představil slovenský gólman Marek Čiliak, jenž byl oporou svého týmu a hodně toho pochytal. „Měli jsme v týmu hráče, kteří odehráli velmi slušný zápas. Čilo se řadil mezi ně. Také se dá polemizovat o některých situacích, ale hlavně byl soupeř daleko produktivnější než my. Proto vyhrál,“ má kouč jasno.

O první gól sezony se postarala čtvrtá formace mladíků. Po akci Martina Beránka skóroval dorážkou Matouš Hrubec. Třetím do party byl Jakub Čížek. „Nehráli vůbec špatně. Naopak, líbili se mi. Tak by to mělo být. Jsou to ofenzivní hráči, kteří by měli do týmu vnést energii a šťávu. Pokud navíc dají nějaký gól a prosadí se, tak je to pro ně jedině plus,“ ocenil výkon juniorské řady.

Upozornil na sebe také další útočník Václav Karabáček. V pozitivním smyslu, když se několikrát dostal do slibných šancí, ale také v tom negativním, když inkasoval desetiminutový trest za nesmyslné protesty. „Desítka byla zbytečná, stejně jako byl zbytečný jeho faul v útočném pásmu. To jsou věci, které se u něj opakují. A pokud si nedá říct, tak ho to může stát i místo v sestavě. Je to pořád dokola jedna ta samá písnička,“ zlobil se trenér na útočníka, který skutečně v průběhu zápasu prakticky nezavřel ústa…

Po celý zápas se nad ledem vznášela poměrně hustá mlha, která dost výrazně zhoršovala viditelnost. „To je stejné pro oba týmy,“ okamžitě trenér smete tuto námitku. „Prostě to tak bylo, i když je škoda, že nebylo pořádně vidět,“ připustí Prospal, jenž se do Tipsport arény, která hostila celou řadu velkých sportovních svátků, vždy velice rád vrací. „Naposledy jsem tady byl před třemi roky s národním týmem. Je to tady fajn,“ usměje se.