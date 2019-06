Ústředním důvodem k nereflektování účasti v krajské lize je především nedostatek hráčů.

„Je to tak, lidí je málo,“ potvrdil Štěpán Kadilák, člen správní rady a dosavadní kouč B-týmu. „Abychom začali sezonu se třinácti až čtrnácti hráči, to nemá význam, nemluvě o tom, jak bychom se vůbec scházeli na trénincích. Hráči mají své pracovní povinnosti, přijdou samozřejmě zranění, a najednou bychom neměli s kým hrát. Bylo lepší udělat to rozhodnutí teď, než abychom pak měli problémy v průběhu sezony a hrozila nějaká ostuda,“ doplnil Štěpán Kadilák.

V krajské lize už má tedy táborský region už jen dvojnásobné zastoupení v mužstvech veselské Lokomotivy a Spartaku Soběslav. Nově bude v soutěži působit druholigový „odpadlík“ z Pelhřimova. Na poslední chvíli se z ní odhlásila Telč, ale sudý počet týmů jí uchovaly Božetice, které se mezi Jihočechy vracejí ze středočeské soutěže.