HHK VELKÉ MEZIŘÍČÍ - HC TÁBOR 3:4 PO PRODLOUŽENÍ (1:2, 2:0, 0:1 – 0:1)

Branky: 10. Horký (TS), 23. T. Střecha (Horký), 39. T. Střecha – 12. Šulek (Hasman, Zayml), 15. Macháček (Bárta, Matiášek), 41. Bárta (Šulek), 62. Zayml (Šulek, Pařízek), rozhodčí: Kopeček – Klouda, Kučera, vyloučení: 4:3, využití: 1:1, poměr střel: 25:38, diváků: 100.

HC Tábor: Dvořák – Pařízek, Hajič, Černý, Havelka, Havran, Čížek – Hasman, Bárta, Šulek – Matiášek, Zayml, Macháček – Prášek, Březina, Veselý – Chocholoušek, Přívozník.

Zatímco domácí celek poskládal pro odvetné utkání o poznání silnější sestavu než v táborském duelu, hostující trenéři tentokrát z různých důvodů oželeli služby devíti hokejistů z téměř jisté sestavy pro mistrovské boje.

V první třetině měl jihočeský celek znatelnou převahu. Inkasoval sice jako první z nařízeného trestného střílení, ale do první sirény stihl výsledek otočit, a navíc nevyužil celou řadu vyložených šancí. Prostřední dějství Táborským podobně jako ve čtvrtek ve Žďáru vůbec nevyšlo, slevili na důslednosti i zodpovědnosti a vinou častých chyb umožnili soupeři, aby se dostal do tlaku a strhl vedení na svou stranu. Už po dvanácti vteřinách hry v poslední třetině se hostům podařilo srovnat krok a aktivní hrou se nadechli k další ofenzívě, pohříchu ale neproměnili žádnou z řady svých příležitostí. A protože se z několika slibných šancí neprosadili ani domácí hráči, sklouzl zápas do prodloužení. Mužstvo od Jordánu ho začalo v početní výhodě, kterou dokázalo využít a odvezlo si z pomezí Čech a Moravy vítězství.

Trenér táborských kohoutů Arpád Györi nepřikládal výsledku zásadní význam, ale potvrdil, že mu utkání znovu přineslo řadu zajímavých poznatků. „Byl to poslední zápas, ve kterém jsme ještě nějakým způsobem experimentovali se sestavou. Teď máme zhruba tři a půl týdne na to, abychom zapracovali na konkrétním složení mužstva pro start sezony, Utkání se hrálo na hřišti menších rozměrů, na což jsme si v prvních minutách zvykali. Pak už jsme byli jasně lepší a měli vyhrát první třetinu výraznějším rozdílem. O lepší výsledek jsme se znovu připravili nekoncentrovaností ve druhé třetině, což se nám prostě nesmí stávat. V poslední části už jsme zase přepnuli na vyšší obrátky, hned na začátku jsme vyrovnali, ale pak jsme nevyužili další velké šance. Alespoň jsme zvládli prodloužení a zápas výsledkově překlopili na svou stranu. Co nás ale sráželo v podstatě po celý zápas, to byly hrubé individuální chyby. Každopádně i takové utkání nám odkrylo další důležité poznatky do další přípravy.“

Ve čtvrtek s prvoligovým Sokolovem

Velmi zajímavou a divácky atraktivní konfrontací projdou táborští hokejisté ve čtvrtek 26. srpna. Na táborský zimní stadion zavítá prvoligový tým Baníku Sokolov vedený Jihočechem a bývalým hráčem HC Tábor Martinem Štrbou. Domácí trenéři se musejí vypořádat s několika vynucenými absencemi, jak ale prozradili, právě tímto zápasem začíná vyladění sestavy vstříc její mistrovské podobě.

Utkání se sokolovským prvoligistou začne na táborském ledě v 18 hodin.