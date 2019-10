Sezónní výsledky českobudějovického týmu prozatím nekorespondují se zvučnými jmény, která postupně zaplnila jeho soupisku. Servismani se v dosavadním průběhu sezony museli spokojit se 13 body a umístěním 6. příčce. Za oběť jim hned dvakrát padli soupeři, které mají v tabulce, to znamená s píseckými Králi a čínským celkem Golden Dragon. Velkou cenu má naopak zbylý bod, který svěřenci trenérů Milana Kupky a Jiřího Fedura ukradli silnému Kolínu při porážce 3:4 po prodloužení. V zatím posledním mistrovském vystoupení podlehl David servis na domácím ledě Příbrami 3:5.

Oba soupeři odehráli první ze šesti vzájemných soubojů v této sezoně na začátku října. Veseleji po něm bylo v šatně kohoutů, kteří na ledě Pouzar centra zvítězili 4:1 brankami Radoše, Práška, Šulka a Havelky. Za domácí snižoval na 1:3 Škopek.

Domácí trenéři Arpád Györi a Miloslav Čech nepřijali před startem středečního utkání žádnou novou špatnou zprávu, a tak by nemusela doznat sestava jejich týmu zásadnější proměny. K dispozici stále nebude zkušený obránce Kamil Černý, který léčí zranění ruky, naopak z tréninkového do zápasového dresu už by se mohl převléci útočník Jan Trummer. Pouze na rozbruslení se proti Písku objevil novic v modro-bílých útočných řadách Dominik Řepík, nyní už by ale měly být administrativní záležitosti dořešené a dosavadní hráč Kadaně je připraven odbýt si premiéru v táborském dresu.