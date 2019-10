Jak už bylo avizováno v letním období i před prvním vzájemným střetnutím na táborském ledě, celek z města uranu rozhodně nehodlá hrát po návratu do republikových vod bezvýznamnou roli. Prvním důkazem bylo angažování ostříleného kouče Jana Tlačila, celou řadou dalších pak příchody velmi kvalitních hráčů se zkušenostmi z obou nejvyšších tuzemských soutěží. Extáborský brankář Jakub Čech, obránci Josef Saňa, Marcel Hlaváček, Jaroslav Rittig či forvardi Ladislav Gengel, Petr Šinágl, Petr Josefus, Ondřej Panna, Miroslav Rohlík, Jan Tlačil mladší a další, to jsou jen někteří z hokejistů, kteří vtiskli příbramskému kádru mimořádnou sílu a s ní související smělé, leč reálné ambice.

Oba soupeři spolu s nerozhodnou bilancí odehráli dva přípravné duely (doma vyhráli kohouti 6:3, z Příbrami si odvezli porážku 4:5). Mnohem zajímavější byl ale jejich ostrý zářijový střet na táborském ledě. Když se už ve 2. minutě trefil domácí Radek Seidl, nikdo v té chvíli nemohl tušit, že už další gólový zápis do kroniky svižného a bojovného střetnutí nepřibude a celek Tábor si připíše do tabulky tři body za výhru 1:0.

Táborští kohouti strávili uplynulý týden v až příliš pohodovém čínském stylu, díky kterému se vyhoupli do čela průběžné tabulky. Právě to v kombinaci s výhrami 16:0 a 7:1 ale představuje jediná pozitiva, která dva duely s China Golden Dragon v domácí šatně zanechaly.

Jednoznačným úkolem táborských hráčů i trenérů bylo využít dva tréninky z úvodu tohoto týdne k přepnutí na potřebný vyšší druholigový level.

„Kombinace dvou takových zápasů není ideální, protože nás neprověřila v důležitých herních situacích,“ prohlásil po sobotním utkání asistent trenéra týmu HC Tábor Miloslav Čech. „Hned od pondělí budeme pracovat na tom, abychom znovu přepnuli na ten správný mód a připravili se co nejlépe na Příbram i další soupeře,“ dodal ještě.

Zápasy s asijským protivníkem si naštěstí pro táborský soubor nevybraly žádnou zdravotní daň, a to s jedinou výjimkou. Pro středeční utkání v Příbrami vyřadila nemoc ze hry obránce Marcela Dvořáka. Do města uranu neodcestuje ani další bek Václav Beran, který už sice v sobotu naskočil do hry, ale po dlouhé pauze ještě potřebuje „dobít baterky“. Totéž platí pro útočníka Jana Trummera. Úplně mimo dění na ledě tak zůstává vinou prodělaných zdravotních potíží už jen univerzál Jakub Pípal.