Domácí nasadili dle očekávání vítěznou sestavu z posledního duelu se Spartou, hosté naopak přijeli zatíženi sérií sedmi porážek v řadě.

Ale na ledě to bylo opačně. Už úvodní třetina Motoru absolutně nevyšla. Severočeši začali podstatně lépe a využili toho, že domácí celek jako by po dvou cenných výhrách ještě spal na vavřínech. Už ve 3. minutě šla také Verva do vedení. Bombou z kruhu vymetl horní růžek Hrachovinovy klece veterán Viktor Hübl. Jihočeši naopak kromě slušně sehrané přesilovky, ale bez gólového efektu, nepředvedli v prvním dějství vůbec nic.

„Po sérii porážek je jasné, že se Litvínov soustředí na zodpovědný výkon. Někteří hráči už mohou mít i nůž na krku. Hosté vycházejí ze zajištěné obrany a spoléhají na brejky, které měli vždycky velmi dobré. Určitě nebudou nic vymýšlet. Pro nás je škoda, že jsme nevyužili přesilovku, kterou jsme sehráli velmi dobře, a chyběl tomu pouze gól. Určitě máme kvalitu na to, abychom zápas otočili,“ uvedl k první třetině obránce Motoru Ondřej Slováček, jenž se bude po zranění pomalu vracet do hry.

Ale ani po změně stran nedokázali domácí nahodit naplno své motory a jejich výkon byl pořád mírně řečeno mdlý. Chyběl větší pohyb i důraz, do šancí se dostávali jen velice těžko. Jednu z mála možností měl Abdul, ale nedokázal kotouč usměrnit do odkryté Godlovy klece.

Naopak hosté při každé možné příležitosti hrozili z velice nebezpečných brejků. „Litvínov drží zuby nehty jednobrankové vedení. Musíme se dostat přes jeho defenzivní blok a dát nějaký gól. Hrajeme dobře, ale proti poctivě bránícímu soupeři jsme se zatím neprosadili. Hosté berou každý bod a takový průběh jim vyhovuje. Brání a hrozí z brejků i přesilovek,“ konstatoval Slováček po druhé třetině.

V závěrečné části šel výkon Motoru přece jen nahoru, ale bohužel jen o kousíček a k nějakému zdrcujícímu tlaku bylo pořád hodně daleko. Severočeši svůj nejtěsnější náskok drželi bez větších potíží.

Tři minuty před koncem bylo definitivně rozhodnuto, když za Hrachovinova záda proklouzala lehká Zdráhalova střela. Při domácí power play pak pečetil Jarůšek do prázdné branky na 0:3.

Branky a nahrávky: 3. V. Hübl (T. Pospíšil, Fr. Lukeš), 57. Zdráhal (Estephan), 59. Jarůšek. Vyloučení: 1:2, bez využití. Rozhodčí: Micka, Šír – Lhotský, Svoboda. Diváci: 5639.

Motor: Hrachovina – Percy, Štich, Šenkeřík, Piskáček, Štencel, Vráblík, Bindulis – Gulaš, Pech, J. Ondráček – Valský, Toman, Abdul – Karabáček, D. Voženílek, Venkrbec – M. Beránek, M. Hanzl, Holec. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Litvínov: Godla – Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Kolář – Fr. Lukeš, V. Hübl, T. Pospíšil – Zdráhal, Estephan, A. Kudrna – Jarůšek, Gerhát, P. Straka – Havelka, Jícha, Stehlík. Trenéři Országh a V. Sýkora.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Celé utkání jsme tahali za kratší konec. Soupeř měl dobrý vstup do utkání, dal rychlý gól, což mu pomohlo. Na ledě nechal všechno, aby uhrál vítězství. Našim klukům nelze upřít bojovnost, ale nenašli jsme cestu, jak dát kontaktní gól a dostat do hry i diváky.

Vladimír Országh (Litvínov): „Jsme spokojeni, že jsme konečně vyhráli. Věděli jsme, že nastupujeme na ledě rozjetého soupeře a jsou to pro nás důležité body. Uklidnil nás rychlý gól a první třetina byla z naší strany dobrá. Ve druhé jsme začali trochu ztrácet, ale podržel nás brankář Godla. Ve třetí části jsme se zase zlepšili, začali vyhrávat osobní souboje a soupeře jsme nepouštěli do šancí. Za vítězství jsme moc rádi.“