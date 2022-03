Po bezvětří v úvodní periodě se ale přes naděje hostů na první úspěch přehnal ničivý uragán. Táborské mužstvo vyrukovalo do druhé části ve velkém stylu a po sedmi minutách vedlo už 4:0. Havlíčkobrodští sice záhy snížili, ale domácí ofenzivní manévry tím nezastavili a brzy prohrávali až 6:1. Do zápasu je nakonec vrátilo zbytečné čtyřminutové vyloučení domácího Práška v době, kdy už seděl na trestné lavici jeho spoluhráč Černý. Dvojnásobnou početní výhodu a následnou klasickou přesilovku přetavili hosté ve dva vstřelené góly.

Jistý nádech dramatu získal zápas po necelých třech minutách hry ve třetí části, kdy se hosté šťastně dostali na dostřel dvou gólů (6:4), táborští kohouti ovšem žádné komplikace nepřipustili a třemi góly definitivně přeškrtali vítězné plány Brodu. Ten pak upravil stav zápasu na konečných 9:5 až sekundu před závěrečnou sirénou.

Za zmínku stojí situace z průběhu třetí části, kdy hostující matador Třetina vyprovokoval hromadnou potyčku mezi oběma střídačkami, vinou které se několik minut nehrálo. Tento okamžik přisypal pepř do dalšího průběhu semifinálových bojů, které pokračují už ve čtvrtek v 18 hodin na ledě Havlíčkova Brodu.

HC Tábor – BK Havlíčkův Brod 9:5 (0:0, 6:3, 3:2)

Branky: 23. Endál (Zíb), 24. Hasman (Šulek, Dančišin), 25. Zayml (Havelka), 28. Matušík (Černý, Endál), 32. Šulek (Matušík, Seidl), 33. Kříž (Zayml), 47. Šulek (Černý), 51. Matiášek (Hubata, Zíb), 60. Šulek (Matiášek, Kříž) – 31. Mlynář (Voříšek, Kuchta), 38. Čermák (Voříšek), 39. Kabelka (Nepokoj, Čejka), 43. Třetina (Čermák, Cachnín), 60. Cachnín (Dvořák). Rozhodčí: Glanc - Žídek, Kubíček. Vyloučení: 11:7. Využití: 2:3. Oslabení: 1:0. Poměr střel: 46:28. Diváků: 1672.

HC Tábor: Dvořák – Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek, Hubata, Radoš – Hasman, Dančišin, Endál – Seidl. Matušík, Šulek – Bárta, Zayml, Rousek – Matiášek, Zíb, Prášek.

BK Havlíčkův Brod: Nedvěd (32. Chaloupek) – Benák, Dvořák, Čermák, Kliment, Kabelka, Nepokoj, Krejčí – Holenda, Mlynář, Cachnín, Čejka, Bulín, Voříšek, Kalač, J. Ludvík, Kuchta, Tecl, T. Ludvík, Třetina.

Hodnocení trenéra A-týmu HC Tábor Arpáda Györiho: „Jsme samozřejmě rádi, že jsme první zápas série zvládli. Už v první třetině jsme byli aktivnějšía vytvořili jsme si i nějaké šance, ale přibrzdila nás tři vyloučení. Druhá část byla jednoznačně v naší režii a dokázali jsme být i dostatečně produktivní. Bohužel jsme pak udělali úplně zbytečný faul do pět na tři a soupeř nás za něj dvakrát potrestal. Na začátku poslední třetiny jsme pustili hosty na rozdíl dvou gólů, ale její další průběh už jsme zvládli velmi dobře. Mrzí nás jen vysoký počet vyloučených; ať už to bylo jakkoliv, toho bychom se měli vyvarovat. Myslím si, že pak by hra plynula přece jen jinak. Důležité je, že máme první bod a můžeme se zítra připravit na druhý zápas.“