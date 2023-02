Branky: 7. Šafránek (Jankovský, Mrkvička), 11. J. Dvořák (Havlas), 46. J. Dvořák (L. Tondr, Jankovský), 48. Jankovský (Šafránek, Mrkvička) – 3. Hanus (Matiášek, Radoš), 17. Březina (Volf, Matiášek), 37. Matiášek (Novotný, Cháb), 54. Radoš (Matiášek), 63. Pouzar (Novák, Hrakholski). Rozhodčí: Domský – Brož, Jurak. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0.

Sestava IHC Písek: Kříž (Novák) – M. Dvořák, Kurfürst, Hanus, Radoš, Pavlát, Novák, Turek – Hollar, Cháb, Volf, Brož, Březina, Macháček, Novotný, Matiášek, Hrakholski, Pouzar, Chocholoušek.

Nepříjemnou sérii tří porážek, která Píseckým zkomplikovala cestu do play off, v minulém kole hráči od Otavy rázně uťali vysokou výhrou nad Chebem. Tentokrát však před nimi stál ještě těžší úkol, pokusit se bodovat na ledě lídra skupiny.

Od začátku utkání Písečtí ukazovali, že zkrátka body chtějí. Hned v úvodu využili nabídnutou šanci přesilové hry a šli do vedení. Domácí však skóre otočili na 2:1 a svůj druhý gól dali dokonce v oslabení. Písek však do první přestávky srovnal brankový krok. Druhá třetina patřila herně domácímu týmu, ale písecká branka byla pro Benátky jako zakletá. I hosté však vystrkovali růžky a tři minuty před druhou přestávkou šli do vedení.

Ve třetí třetině vrhli domácí všechny síly do útoku. Podařilo se jim z přesilovky vyrovnat a brzy nato šli dokonce do vedení. Ale Písecké to do kolen nedostalo a v 54. minutě znovu srovnali. V dramatickém závěru Písečtí ubránili oslabení a naopak šli do prodloužení v početní výhodě. Benátky oslabení přežily, ale ve třetí minutě prodloužení rozhodl o druhém bodu pro Písek J. Pouzar.

Písečtí tak dotáhli na čele skupiny Benátky bodově. Navíc třetí Děčín prohrál na ledě Řisut, a tak mají oba týmy na Děčín náskok čtyř bodů. Písečtí tedy mají play off ve svých rukách. Ve středu 22. února hostí Řisuty a tříbodová výhra by je posunula k vyřazovacím bojům ještě blíže.

"Vyhráli jsme, což je skvělé. Musím ale říci, že výsledek je pro Benátky trošku krutý, protože hrály opravdu dobře. Ve druhé třetině při nás stáli všichni svatí. V ní mohli domácí utkání rozhodnout. Nemyslím si, že jsme byli lepší, byli jsme ale šťastnější. Benátkám přeji, aby uhrály předkolo play-off," uvedl pro klubový web po utkání trenér Tomáš Matušík.

1. HC Benátky nad Jizerou 41 17 4 4 16 159:153 63

2. IHC Králové Písek 41 17 5 2 17 140:141 63

3. HC Děčín 41 18 1 3 19 160:152 59

4. HC Stadion Cheb 41 14 3 1 23 119:154 49

5. HC Řisuty 41 12 0 3 26 145:215 39

6. SHC Klatovy 41 10 1 1 29 104:154 33

7. HC Vlci Jablonec nad Nisou 41 8 3 2 28 121:216 32

8. HC Wikov Hronov 41 6 1 2 32 116:254 22

Zdroj: IHC Písek