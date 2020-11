Českobudějovický obránce měl z trofeje radost. „Je moc hezká a také docela těžká,“ usmál se. Čenda, jak je v hokejovém prostředí přezdíván, navázal na svého kamaráda Luboše Roba. Ten byl ještě v barvách Vsetína vyhlášen nejlepším hráčem před rokem. „S Lubošem jsme v kontaktu pořád. Od to loni předpovídal, že bych tuto cenu mohl vyhrát. A nakonec to i vyšlo,“ připomene Robovo loňské proroctví.

Pýcha i celý Motor zvládli minulou sezonu skutečně bravurně. „Byla to skvělá sezona z týmového i mého osobního hlediska,“ přikývne. „Prohráli jsme v normální hrací době jen čtyři zápasy, což je parádní bilance. Dařilo se nám od začátku až do konce a všichni jsme si ten rok užili,“ ujistí.

Kapitán Motoru nasbíral v 57 odehraných zápasech 60 bodů a překonal tak bodový rekord obránce v první lize. „Pomohlo mi, že jsem chodil na přesilovky a celkově dostával hodně prostoru na ledě. Měli jsme výborný tým, který dával spoustu gólů, což se odrazilo i na produktivitě většiny hráčů. Já jsem nebyl výjimkou.“

Co by mohl do budoucna zlepšit? „Musím zapracovat na bránění a fyzické hře. Měl bych také nabrat nějaká kila. V extralize jsou hráči daleko silnější, než byli v první lize, a to je pak znát,“ míní. „Rozdíl mezi extraligou a první ligou ve značný. Hlavně v taktickém myšlení a kvalitě provedení. Soupeři většinou chyby potrestají a zápasy se pak těžko otáčejí.“

Také trenér Motoru Václav Prospal je rád, že má Pavla Pýchu ve svém týmu. „Je to poctivý, pracovitý a skromný kluk, který má všechno před sebou. Teď se posunul do extraligy a může se jenom zlepšovat. Je v nejlepším hokejovém věku a má všechno před sebou. Chce se učit a zlepšovat. Je v něm obrovský potenciál, což potvrdil i v posledních extraligových zápasech,“ s respektem hovoří kouč o kapitánovi svého týmu.

Jak by ho charakterizoval: „Čenda je komplexní bek, který velmi dobře bruslí, dokáže s kotoučem najít spoluhráče a má velmi dobré hokejové myšlení. To je věc, která se nedá naučit. To hráč musí mít a Čenda to má. Pro mě to byla jasná volba už před minulou sezonou, abych z něj udělal kapitána. Je to hráč, na kterém by budějovický hokej měl stát a už také stojí,“ je přesvědčen.