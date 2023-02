Už v 15 hodin vyrukuje extraligový dorostenecký celek kohoutů do zápasu s kladenskými Rytíři a půjde o další významnou bitvu v boji o záchranu nejvyšší tuzemské soutěže. Klíč k této metě je nemilosrdný. Dvanáctičlenná skupina sice nese název O účast v play-off, ten se však týká pouze jejích nejlepších čtyř mužstev. Pro ostatní představuje nelítostnou hokejovou půtku o uhájení příslušnosti k nejvyšší tuzemské soutěži. Po šestnácti odehraných kolech je jasné, že v konečném účtování může sehrát svou roli každičký bod. Nejhorší dva týmy v pořadí skupiny sestupují přímo. Obyvatele 10. až 7. příčky čeká další fáze bojů o extraligovou záchranu, naproti tomu celky z 5. a 6. pozice oslaví záchranu už po skončení programu aktuální skupiny.

Souboj Tábora s Kladnem svede dohromady osmý a šestý tým tabulky, přičemž oba soupeře od sebe dělí čtyři body. Domácí by pochopitelně chtěli snížit toto manko na minimum a vyválčit skalp středočeského konkurenta, což se jim ostatně podařilo už v prvním vzájemném střetnutí skupiny na kladenském ledě, kde zvítězili 5:1.

Možná ještě důležitější bitvu podstoupí svěřenci trenérů Györiho, Skalického a Bača o den později, tedy v sobotu 18. února. Do Tábora zavítá Hvězda Praha coby mužstvo, které momentálně hledí domácím kohoutům na záda s odstupem dvou bodů, a navíc už stihlo odehrát o zápas víc. Sobotní střetnutí začne na táborském stadionu ve 13.15 hodin.

Junioři

Může to být klíčová položka celé sezony… Táborská juniorská parta hostí v pátek od 19 hodin tým Meteoru Třemošná, přímého, a zřejmě už jediného konkurenta v souboji o postup do vyřazovacích bojů. Ani jeden ze soupeřů se netají touhou zaútočit na postup do ligy juniorů a první část cesty k jejímu naplnění vede pouze přes prvenství v aktuální šestičlenné nadstavbové skupině. Po čtyřech z celkového počtu deseti zápasů mají blíže k cíli Západočeši, kteří vykázali stoprocentní bodový zisk, zatímco Táborští ztratili bod v Praze na Kobře.

Domácí zápas pro ně představuje příležitost prodrat se do čela a dostat hráče Třemošné pod tlak, k tomu však nutně potřebují zvítězit. Naproti tomu porážka – a obzvlášť tříbodová – by partu kolem trenérů Kadiláka a Čecha dostala do svízelné situace.

Jisté je, že led pod bruslemi aktérů pátečního večerního střetnutí bude pořádně „rozžhavený“. Domácí mladíci se hodlají spolehnout na svou vůli, nasazení i hokejový um, v bitvě s Meteorem by však samozřejmě vřele uvítali i podporu táborských hokejových fandů.