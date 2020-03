Před táborským týmem skončila v soutěži pouze vedoucí Sparta a Plzeň, které navíc Jihočeši hleděli na záda jen vinou horšího skóre. Až za nimi se ocitli v ligové tabulce takové týmy jako Motor České Budějovice nebo Slavia.

„Je to určitě lichotivé, ale umístění bereme v podstatě jako podružnou záležitost,“ zdůrazňuje trenér táborských deváťáků Arpád Györi. „Důležité pro nás byly výkony hráčů, a také za ty si zaslouží pochvalu,“ dodal.

Klání 9. tříd se vrátila do spektra mládežnických soutěží po jejich reorganizaci a bylo to správné rozhodnutí. „Beru to jednoznačně jako přínos,“ potvrdil Arpád Györi. „Přechod do dorostu je pro kluky hodně náročný. Díky této soutěži mohli odehrát zápasy s tak kvalitními soupeři, jakými jsou třeba Sparta, Slavie. Takové by jinak nepotkali. Podobná utkání představují výzvu a mnohem víc motivují.“

Na další důkaz kvality mužstva nemuseli trenéři čekat dlouho. „Už na turnaji v Přerově, který jsme vyhráli, bylo vidět, že by se tým mohl pohybovat nahoře a svými výkony konkurovat nejsilnějším soupeřům z velkých klubů,“ připomněl lodivod „deváťáků“. „Výborný jsme pak měli i vstup do sezony. Naše výkony byly nadstandardní a kluci hráli s obrovskou chutí,“ pochvaluje si.

Jestliže v sezoně pociťoval silný a soudržný výběr nějakou výraznější bolest, pak to byla produktivita. „S koncovkou jsme se často dost potýkali; šance jsme si vytvářeli, ale nedokázali jsme s nimi lépe nakládat,“ poukázal Arpád Györi na nedostatek, který jakoby byl v Táboře léta zakořeněný.

Jak už bylo výše uvedeno, přelom roku přinesl ústup z nejzářivějšího výsluní. Celek 9. třídy postihly zdravotní potíže hráčů; právě v tomto směru zasáhla do jeho chodu i olympiáda dětí a mládeže, kde měla táborská líheň k velké radosti velmi početné zastoupení, ale po návratu z tohoto turnaje někteří hráči omarodili. „Některé ztráty pro nás byly opravdu citelné, například ty Adama Kofroně a Pepy Eichlera. Celkovou sílu mužstva to samozřejmě poznamenalo. Na druhé straně je třeba říct, že i ti ostatní kluci zvládali zápasy velmi dobře, jen už to prostě nebylo z naší strany tak dominantní,“ myslí si Arpád Györi.

S koncem letošní sezony prožíval hlavní kouč nejstaršího žákovského souboru hodně nostalgické pocity. Nejlépe to dokumentují jeho závěrečná slova na adresu svých hokejových oveček. „Skončilo období pěti let, kdy jsem tenhle tým jako trenér vedl. Můžu říct, že byla opravdu radost s ním pracovat a jsem rád, že se mi to poštěstilo. Kluci po celou dobu vykazovali výkonnostní progres a hlavně na nich bylo vidět, že mají do hokeje velkou chuť. To je pro trenéra ta největší odměna. Chtěl bych jim za všechno moc poděkovat a popřát jim, ať je hokej dál baví a prožívají s ním hodně radosti. A samozřejmě i to, aby se jim dařilo ve škole i v životě,“ popustil Arpád Györi uzdu emocím.