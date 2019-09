Dvaadvacetiletý forvard přichází k Jordánu z prvoligové Kadaně, kde v loňském ročníku velmi úspěšně působil. Při razantní proměně strategie tamního klubu se ale překvapivě stal na severu Čech dalším „mužem přes palubu“.

Ondřej Šulek už v Táboře krátce působil v předminulé sezoně coby hráč Motoru České Budějovice, v uplynulém ročníku pak naskočil v modro-bílém dresu do derby v Písku. V nadcházející sezoně už by měl mít šikovný forvard v táborské šatně své pevné místo. Do přípravy se zapojí při dnešním večerním tréninku.