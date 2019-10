V pátek 25. října se utkaly nejmladší kategorie 2. tříd se SLH Střelci z Jindřichova Hradce a HC Milevsko 2010. Sobotní program láká na utkání veteránské reprezentace České republiky s Old boys Spartak Soběslav. To začíná v 17 hodin a vstupné je 60 korun.

Další program zápasů

Neděle 27. října - 11:45 hodin - Starší žáci vs. Lvi České Budějovice

Neděle 27. října - 16:15 hodin - junioři - HC Bílí tygři Liberec B

Pondělí 28. října - 10:30 hodin - 4., 5. třídy vs. HC MOTOR České Budějovice

Pondělí 28. října - 17:00 hodin - muži vs. TJ SOKOL Radomyšl

V sestavě veteránů ČR přislíbili účast tito hráči: Kučera – Ťoupal K., Posmyk, Dvořák M., Nedvěd, Maškarinec, Řezníček – Ťoupal R., Mrázek, Nedorost D., Král, Klimt, Eichenmann, Kucharčík, Turek, Válek. Na ledě by se měli objevit i mistři světa Jiří Lála a Radek Bělohlav.

V dresu soběslavských odchovanců nastoupí: Jan Křiklán, Ladislav Stach, Jiří Dvořák - David Pánek, Roman Jansa, Josef Hajíč, Zdeněk Šťastný, Tomáš Malý, Vlastimil Červenka, Jiří Macháček, František Smíšek, Aleš Pánek, Michal Pánek, Petr Jansa, Jiří Šonka, Vladimír Drachovský, Jan Hušek, Jan Žákovský, Vladimír Máca, Dušan Vilímek, Martin Říha, Martin Bruner, Martin Hák, Jiří Smrž, Václav Nekněz, Milan Přibyl, Luděk "Antal" Stašek, z lavičky je povede Jaroslav Švepeš, František Fric se svým realizačním týmem.

Rozhodčími utkání budou jako hlavní Michal Zíka a Josef Stach, na čarách pak Milan Dančišin a Pavel Fiala.

