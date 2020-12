Jenom v první třetině stačili Jihočeši držet krok. Od druhé části hry jako by na ledě bylo jen mužstvo s velkým S na prsou. „Od našeho oslabení tří proti pěti, které jsme soupeři úplně zbytečně nabídli a kdy jsme dostali druhý gól, jsme neměli vůbec šanci. Hosté vyhráli zaslouženě a byli ve všech aspektech lepší,“ uznal i trenér Motoru Václav Prospal.

Přestože kvalita byla na straně soupeře, porážka českobudějovického kouče mrzela. „I když tady nejsou diváci, tak hrajeme doma. Nejsme tým, který by měl couvat. Pokud budeme hrát ustrašeně, tak nemáme vůbec žádnou šanci. Ale nejde o to, jaký hrajeme systém. Jde o to, že jsme hloupý tým. Pokud takhle budeme pokračovat, tak nemáme absolutně žádnou šanci, abychom někoho přehráli a porazili,“ zlobil se. Jako tradičně ho mrzela hlavně zbytečná vyloučení svých svěřenců.

Kromě dlouhodobých marodů Holce s Indrákem nefigurovala v sestavě ještě ani čerstvá posila týmu obránce Vladimír Roth. „Ještě nebyl připraven,“ vysvětlil kouč domácího týmu.

Sparta bez větších potíží splnila roli favorita a po zásluze si odvezla tři body. „Věděli jsme, že Budějovice hrají silový, nátlakový a bruslivý hokej. Je škoda, že utkání bylo hodně rozmělněné vyloučeními na obou stranách, jinak to mohl být lepší hokej. Jsme samozřejmě rádi, že jsme získali tři body,“ stručně zápas zhodnotil jeden ze sparťanských trenérů Miloslav Hořava.

Mužem zápasu byl jednoznačně českobudějovický odchovanec v barvách pražského týmu Roman Horák. Centr prvního útoku Sparty v utkání zaznamenal čtyři body za dva góly a dvě asistence. „Je to výborný hokejista. Že dneska posbíral nějaké body, je jenom odměna navíc za skvělou práci, kterou pro nás odvádí,“ ocenil Hořava.