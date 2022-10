Byl to týmový úspěch, pod kterým byli tučným písmem podepsáni dva hrdinové, jejichž individuální výkony doslova rozsvítily Budvar arénu. Obránce Jan Štencel sehrál velký zápas a navíc k němu přidal dvě branky. Nejprve v polovině třetí třetiny báječnou individuální akcí doslova obalamutil dva bránící hráče soupeře a přesnou střelou k tyči zajistil svému týmu vedení 2:1.

Jeho druhá velká chvíle přišla nekonečném v penaltovém rozstřelu. Trenéři na něj ukázali v deváté sérii. Oproti svým spoluhráčům, kteří většinou sázeli proti Mazancovi na kličku, nevysoký bek přijel až před třineckého gólmana a zamířil mimo jeho dosah. Pak už si mohl po zásluze vychutnávat ovace nadšeného publika.

Motor poctivě dřel a byl odměněn vítězstvím nad mistrem z Třince po nájezdech

Velkou pochvalu zaslouží také brankář Jan Strmeň, jenž se přes týmovou jedničku Dominika Hrachovinu letos do hry od začátku zápasu ještě nedostal. Při zranění svého parťáka však zatím záskok zvládá skvěle a vychytal dvě vítězství za sebou. „Honza Strmeň nás podržel v důležitých momentech zápasu a dal nám šanci zvítězit. Dostal šanci a teď je na něm, jak s ní naloží. Ukazuje své kvality a jsme rádi, že ho máme a je součástí našeho klubu,“ vyzdvihl i trenér Jaroslav Modrý výborný výkon sympatického čahouna v brance Motoru.

Kouč rovněž ocenil maximální nasazení svého týmu. „Kluci začínají nacházet tvář, kterou jsme si budovali loni. Dnes byli odměněni za práci, kterou přinášejí každý den. Třinec je kvalitní soupeř, který má vynikající přesilovky. I když jsme se na ně chystali, tak stejně má rozdílové hokejisty, kteří v nich dokáží dát gól a připravit si šanci,“ uznal. „Myslím, že to bylo atraktivní utkání pro diváky, kteří vytvořili skvělou kulisu. Bylo fajn na konci najít cestu k vítězství,“ zhodnotil trenér Motoru povedené utkání.

Manažer Motoru Bednařík: Oceňuji způsob, jakým si mužstvo došlo pro vítězství

Co Modrého trápí, je marodka týmu. Návrat Hrachoviny, Gulaše a Percyho je otázkou spíše týdnů, nejdříve by mohl zřejmě do hry naskočit další bek Hovorka. Otazník visí nad Douderou, jenž je rovněž zraněný, ale na konci října mu v klubu vyprší zkušební kontrakt.

V obraně tak zaskakuje z prvoligových Litoměřic na střídavé starty zapůjčený pořízek Marcel. Trenér by ho rád měl v týmu i nadále. „Ale samozřejmě se snažíme komunikovat s Litoměřicemi, abychom jim moc neublížili, a najít co nejlepší řešení pro ně i pro nás. Není to jednoduché, ale i takové věci jsou součástí hokeje. Zranění jednoho hráče je zase vždycky šancí pro jiného, aby ukázal, co umí,“ má jasno českobudějovický lodivod.