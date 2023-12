Také v české nejvyšší soutěži zanechal produktivní forvard výraznou stopu. V barvách Třince, Vítkovic a Karlových Varů odehrál 330 mistrovských zápasů a zaznamenal v nich celkem 182 kanadských bodů za 109 branek a 73 gólových přihrávek. Jeho statistiky a hokejový um pochopitelně nemohli nechat ležet ladem ani trenéři slovenské reprezentace, ve které absolvoval 23 utkání. Jeho hokejový životopis vyšperkovaly také zahraniční štace v ruském Nižněkamsku, švédském Leksandu i německém Duisburgu.

Poslední dvě sezony strávila čerstvá posila HC Tábor ve francouzské nejvyšší soutěži, kde hájila barvy Briançonu. Letos v létě se Rudolf Huna rozhodl pro návrat domů do Liptovského Mikuláše, ale do nadcházejícího extraligového kolotoče nakonec nenaskočil.

O prvním prosincovém pondělku oblékl slovenský útočník tréninkový dres s kohoutem na hrudi a poprvé vyjel se svými novými spoluhráči na led táborského stadionu.

„Oslovilo mě, že tady má tým ty nejvyšší ambice a chce se porvat o skok do Chance ligy. Proto jsem tady,“ prohlásil Rudolf Huna. „Po návratu z Francie jsem měl začít letošní ročník v rodném městě, kde jsem chtěl později i ukončit kariéru, ale bohužel to nevyšlo. Byl jsem ale neustále v tréninkovém procesu, a když přišla nabídka z Tábora, rozhodl jsem se ji přijmout. Pevně věřím, že do mužstva zapadnu a budu mu nápomocný,“ dodal slovenský novic v táborských barvách.