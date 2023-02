David Gába, brankář HC Tábor: „Odehráli jsme to kvalitně, disciplinovaně a bez stupidních vyloučení. Myslím si, že máme zaslouženě o bod navíc. Měli jsme optickou převahu a častěji v držení v jejich pásmu, což je sice hezké, ale stále to nedokážeme tak úplně přenést do výsledku. Je škoda, že jsme nevyhráli za tři body, ale kdyby nám někdo ráno řekl, že si z Chomutova přivezeme dva body, tak bychom to asi brali. Myslím si, že můžeme být spokojení.“

Jakub Veselý, autor první branky Chomutova: „S Táborem jsme zatím vždycky odehráli vyrovnané zápasy. K soupeři se bohužel už podruhé přiklonilo štěstí a po nájezdech bere dva body. Pravdou je, že jsme zase dělali velké množství chyb a soupeř tam měl šance, i když my samozřejmě také. Zápasy nadstavby už se přibližují módu play-off. Už je to jiné systémově, hokej je rychlejší a patří k tomu i tvrdší dohrávání."

Ve středu od 18 hodin hostí hokejisté Tábora na svém stadionu pražskou Kobru.