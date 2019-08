V přípravě jste zatím odehráli čtyři zápasy s bilancí jednoho vítězství a tří porážek. Vy osobně jste nenastoupil právě do vítězného utkání s Pavlodarem. Jak zatím hodnotíte přípravné duely?

Pořád je co zlepšovat. Do týmu přišlo dost nových kluků a pracujeme na systémových věcech. Zatím si všechno sedá. Každopádně jsme měli těžké soupeře, ale nějaký zápas jsme vyhrát měli.

Naposledy jste prohráli v rakouském Linci 1:4, když vám nevyšla hlavně třetí třetina. Nebylo to tam z vaší strany ono?

Ono to nebylo. Dostali jsme čtyři góly, takže to z pohledu defenzivy nebylo dobré. Hlavně ale dáváme málo gólů. Doufám, že to do začátku sezony změníme. Měli jsme s tím problémy už minulý rok a určitě bychom měli začít dávat více branek.

Ve čtyřech zápasech nedal z vaší strany ani jeden gól obránce. Je to shoda okolností, nebo se jedná o důsledek změny herního stylu?

Herní styl je stejný jako minulý rok. Věřím, že se střelecky prosadíme i my obránci. Zatím nám to tam ale nikomu nepadá. Snad to bude fungovat v soutěži.

Většina nových hráčů je vysokých postav. Bylo záměrem zvýšit výškový průměr týmu?

Trenéři určitě chtěli, aby do útoku i do obrany přišli větší hráči. Tým by měl být silnější. To se podle mého povedlo.

Je to znát i v zápasech, že hrajete trochu jinak?

Herní projev by měl být pořád stejný. Chceme hrát fyzický a rychlý hokej. Větší hráči by měli přinést důraz v předbrankovém prostoru. Měli bychom dávat více gólů z dorážek.

V Motoru jste druhou sezonu. Změnila se proti loňsku letní příprava?

Časově je možná kratší, ale náročné je to úplně stejně jako minulý rok. To určitě.

Ne, že by byl méně náročný, ale zdá se, že na vás při tréninku trenér Prospal přece jen tolik nekřičí.

Každý den je to jinak. Podle toho, jak trénujeme my. Už jsem si na to tak nějak zvykl, že na nás trenér křičí. Ale musí to být, aby na tréninku byla disciplína.

Čeká vás duel s německým klubem Lausitzer Füchse, který jste loni v přípravě dvakrát hladce přehráli 6:1 a 5:1. Může mít utkání podobný průběh jako před rokem?

Každopádně je to kvalitní soupeř a nemyslím si, že by to byl takhle jednoduchý zápas. Musíme se dobře připravit. Lehký protivník to určitě nebude.

Víte v přátelských zápasech dopředu, jaká bude sestava?

Sestava bývá vyvěšena na tabuli až ráno v den zápasu. Všichni se máme připravovat tak, jako bychom hráli.

Těšíte se, že byste letos poprvé mohl nastoupit před vlastními fanoušky?

Připravovat se budu, ale abych pravdu řekl, nevím, jestli budu hrát. V Linci jsem měl menší úraz a utrpěl jsem možná lehčí otřes mozku. Uvidím, jak se budu cítit.