Tradiční charitativní akce spojená s předvánočním druholigovým utkáním už je minulostí a setkala se znovu s mimořádným ohlasem táborské hokejové rodiny. Avšak pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují, není o jednom termínu, o jednom dni v roce – příběhy spojující těžké osudy s obdivuhodnou obětavostí, péčí a solidaritou píše život snad stejně často jako ty milé a veselé…

Druholigoví hokejisté Tábora se připojili k iniciativě svého spoluhráče Miloslava Jáchyma (úplně vlevo). | Foto: Tomáš Danko

Táborský hokejový obránce Miloslav Jáchym se rozhodl nasměrovat svou pomoc a podporu k malému Martínkovi, který trpí vážným onemocněním diagnostikovaným jako tuberózní skleróza, a našel v tomto směru odezvu i mezi svými spoluhráči z táborské druholigové šatny. „Myslím si, že pokud máme to štěstí a můžeme pomoci těm, kteří si ho v životě tolik nevybrali, tak bychom to prostě měli udělat,“ prohlásil Miloslav Jáchym. „Jsem moc rád, že se do toho kluci z týmu zapojili. Díky všem,“ dodal.

Příběh Martínka

Martínek se svou mámouZdroj: Deník/ RedakceTuberózní sklerózu, což je vážné genetické nemocnění, lékaři Martínkovi diagnostikovali, když mu byly necelé tři roky. Kvůli četným epileptickým záchvatům byla už tehdy nutná každodenní magnetická rezonance. Lékaři ale přisuzovali opožděný vývoj chlapce tomu, že má mladou matku, která chodí do školy, a proto mu nemůže věnovat potřebné množství času.

Martínkovu těžkou mentální retardaci, epilepsii a znaky autismu ovšem objektivně vysvětlovala právě tuberózní skleróza. Toto onemocnění se mu projevuje také nádory na srdíčku a na ledvinách, které mu zatím naštěstí způsobují „pouze“ vysoký tlak. Problémy má Martínek také s nehtovými lůžky, kůží a chrupem; kvůli téměř chybějící zubní sklovině bude u Martínka v budoucnu zapotřebí vyměnit minimálně přední zuby za korunky.

Boj se zmírněním dopadů této nemoci představuje pro rodiče (matku?) Martínka značné finanční zatížení. „Ke všem popsaným projevům se v současné době přidávají intenzivnější záchvaty, které navíc přicházejí v noci či nad ránem. Proto budeme muset zajistit mimo jiné i monitorování spánku. Nejvíce mě straší představa, že neuslyším, kdy bude Martínkovi nejhůře a bude potřebovat naši pomoc,“ konstatuje Martínkova matka. „Jsme proto opravdu vděčni za jakoukoliv, byť jen drobnou finanční podporu,“ dodává.

Číslo účtu, na který lze přispívat pro podporu Martínka: 331645532/0300