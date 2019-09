Na začátku tohoto týdne se ale jeden takový udál. Do aktuálních plánů táborských trenérů se nevešel obránce David Košař a odchází na prozatím časově omezené hostování k píseckým Králům.

Čtyřiadvacetiletý robustní bek se k Otavě vydal už v průběhu minulé sezony, ale jeho hostování v kádru IHC se tehdy neuskutečnilo a po několika trénincích se znovu zapojil do přípravy kohoutů. Tentokrát už by přesunu Davida Košaře do písecké šatny a za případným větším herním vytížením nemělo nic bránit.