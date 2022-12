Do hostující sestavy se po dlouhé pauze vrátil obránce Percy (odehrál pouze jedno střídání prvního zápasu sezony v Třinci a poté utrpěl zlomeninu zápěstí) a po zranění naskočil také další bek Bindulis. Do branky se opět postavil Hrachovina. Bruslaře naopak trápí marodka a dokonce žádali (neúspěšně) o odložení zápasu.

Úvodní třetina se odehrála v poklidném duchu bez častých přerušování, ale také bez gólů i dramatičtějších momentů. Jihočeši začali hodně svižně, vynutili si první přesilovku zápasu, ale s koncovkou se trošku potýkali. V početní výhodě si pak zahrál také domácí celek. Byl o dost nebezpečnější, ale Hrachovina naštěstí odolal.

Tím se obraz hry otočil ve prospěch Bruslařů. První skutečně velkou šanci zápasu měl domácí Kotala, ale odražený kotouč po střele Eberleho do odkryté branky usměrnit nedokázal. Podobně dopadl i jeho spoluhráč Bernad. Na druhé straně se zase do slibné příležitosti dostal Přikryl, ale ani on neuspěl.

Bezbranková úvodní třetina byla vyrovnaná i na střely na branku. Motor ji vyhrál v tomto ukazateli těsně 8:7.

Do druhé třetiny vstoupili hosté jako vyměnění a soupeře pořádně přitlačili. S gólovkou Štencla po přečíslení si ale Krošelj v domácí brance poradil. A zvládl i další velkou možnost Dzierkalse.

Jenže stačilo vyloučení Bindulise a Boleslav svou druhou přesilovku využila po pouhých čtyřech vteřinách. Po vyhraném vhazování se behkendem prosadil finský bek Lintuniemi – 1:0. A záhy mohli Jihočeši děkovat Hrachovinovi, že kryl další velkou příležitost Lantošimu.

Hosté se naštěstí brzy probrali a svého protivníka začali opět přehrávat. Málo se však tlačili do koncovky. Boleslav už hrozila pouze z brejků, které ale byly hodně nebezpečné. Po jednom z nich chytil Hrachovina Stránskému jistý gól.

Nebezpečí pak hrozilo ještě z domácích přesilovek. Při dalším Bindulisově vyloučení nastřelil Lantoši břevno.

V úvodu třetí třetiny to přišlo. Vopelka si po krásném pasu Šenkeříka nabruslil do sóla, atakovaný v pádu zakončil a videorozhodčí potvrdil, že se kotouč dostal až za brankovou čáru – 1:1.

Krátce poté musel z domácí branky zraněný Krošelj a nahradil ho Novotný. Motor hrál přesilovku, jenže naprosto selhal a po pouhých osmi vteřinách sám inkasoval, když se v obklíčení tří protihráčů opět bekhendem prosadil Fořt – 2:1.

A mohlo být ještě hůř, když Toman ztratil kotouč, Šmerha ujížděl sám na Hrachovinu a Vráblík musel zatáhnout za záchrannou brzdu. Nařízené trestné střílení však sám faulovaný hráč naštěstí neproměnil.

V závěru se Motor tlačil za vyrovnáním. V přesilovce od něj byl skutečně malý kousek Štencel a krátce poté i Šenkeřík. V závěru hosté zkusili power play, ale na výsledku už se bohužel nic nezměnilo…

Branky a nahrávky: 25. Lintuniemi (Fořt), 44. Fořt – 42. Vopelka (Šenkeřík, Percy). Vyloučení: 3:3, využití: 1:0, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Hynek, Klouček. Diváci: 2157.

Ml. Boleslav: Krošelj (43. Novotný) – R. Jeřábek, Jánošík, Bernad, Štich, Křepelka, Lintuniemi, Pláněk, Pýcha – J. Stránský, Lantoši, Šmerha – Eberle, Fořt, Kotala – M. Beránek, Bičevskis, Závora – Hradec, Půček. Trenéři Čihák a Haken.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis, Gazda – Valský, Pech, Čachotský – Gulaš, M. Hanzl, Strnad – F. Přikryl, Toman, Dzierkals – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.

Hlasy trenérů - Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): „Chtěli jsme do utkání dobře vstoupit a pohlídat produktivní dvojici Gulaš - Pech, což se nám podařilo. Důležité bylo, že se nám podařilo v první třetině udržet stav 0:0. Ve druhé třetině jsme si pomohli gólem v přesilovce, soupěř šťastně vyrovnal, ale strašně nás nakopl druhý gól ve vlastním oslabení. Odbojovali jsme to v pár lidech. Kluci si sáhli na dno a byli odměněni třemi body."

Jaroslav Modrý (Motor České Budějovice): „Věděli jsme, že má soupeř zdravotní problémy, ale prostě musíme do utkání vsoupit lépe. Dostali jsme smolný gól, sice se nám podařilo vyrovnat, ale prohráli jsme gólem inkasovaným ve vlastní přesilovce. Z naší strany chybělo nasazení, bojovnost a větší četnost střelby, v tom nás soupěř předčil."