„Kluby Chance ligy nedospěly k jednoznačnému doporučení, týkajícímu se jejího dalšího pokračování, které by předložily výkonnému výboru ČSLH,“ uvedl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund. „Výsledky jednání a zbývající části sezony se bude výkonný výbor ČSLH jako řídící orgán soutěže zabývat na svém čtvrtečním jednání,“ dodal.

Ve hře bylo přerušení soutěže do konce března, ke kterému se odhodlala extraliga, nebo také úplné ukončení sezony.

V žádném případě nepřipadá v úvahu možnost, že by se play off hrálo bez diváků. „Nebyli jsme schopni garantovat počet účastníků zápasů pod sto osob, což vyžaduje nařízení Bezpečnostní rady státu,“ vysvětluje provozní ředitel ČEZ Motoru Petr Sailer, jenž se jednání zúčastnil.

V Chance lize začalo v pondělí předkolo play off. Odehrány zatím byly dva zápasy, v pátek se mají série přestěhovat do Třebíče a Jihlavy, ale hrát se asi nebude. Definitivní verdikt padne ve čtvrtek.

Kluby se nicméně shodly, že v případě, že nebude možné dohrát play off Chance ligy, postupujícím týmem by měl být suverénní vítěz základní části, tedy ČEZ Motor České Budějovice.

Sailer v žádném případě nechtěl předjímat rozhodnutí výkonného výboru. Ale podle něj se jeví jako nejpravděpodobnější přerušení soutěže s tím, že play off by se poté dohrávalo na tři vítězné zápasy.

Českobudějovičtí hokejisté se zatím bez ohledu na vzniklou situaci chystají na další pokračování soutěže. Přípravu si zpestřili třídenním pobytem ve Frymburku, kde využili služeb zdejšího wellness centra. Dvakrát si sjeli zatrénovat na led do Českého Krumlova. Víkend má mužstvo volný a pak už začne ladit formu na případné čtvrtfinále.

Extraliga by měla být kvůli opatřením proti šíření koronaviru odložena do 29. března. Rozhodlo o tom jednání deseti účastníků play off nejvyšší soutěže s ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem a zástupci Českého hokeje. Také tento návrh ale ještě musí ve čtvrtek schválit výkonný výbor.

Stát v úterý zakázal pořádání akcí s účastí více než 100 osob, což nejsou všechny kluby schopné splnit. V případě, že se tato podmínka změní do 29. března, mělo by se dohrát 30. března předkolo a od 1. dubna odstartovat čtvrtfinále. Pokud se opatření nezmění, bude extraliga předčasně ukončena.

„Kluby rozhodnutí přijaly s tím, že předkolo, v němž jsou obě série 1:1 na zápasy, by se dohrálo jedním rozhodujícím utkáním u těch týmů dle rozpisu soutěže (tedy ve Zlíně a v Karlových Varech). Následně po dni volna by 1. dubna navázalo čtvrtfinále ve zkrácené verzi na tři vítězství. Stejným způsobem by se pokračovalo dál tak, abychom byli schopni soutěž dohrát,“ řekl ředitel soutěže Josef Řezníček.

„Pokud ale bude i nadále platit limit sta lidí, nelze potom pokračovat dál. Některé kluby nejsou schopné za takových podmínek garantovat odehrání zápasů. A my pak s rozpisem vyřazovacích bojů nemůžeme jít za datum 30. dubna,“ vysvětlil Řezníček.

Zrušení nejvyšší soutěže, ke kterému sáhli už v Německu, mezinárodní EBEL, na Slovensku, v Norsku či Polsku, podle Řezníčka nebylo na programu dne. „Tato situace se tam vůbec nekomunikovala. Kluby přišly s tím, že určitě nechtějí hrát bez diváků, že to jsou pro ně ztrátové záležitosti,“ uvedl Řezníček.

„Ze tří návrhů, které jsme jim předložili, se jednoznačně přiklonili k tomu soutěž odložit do 29. března. Pokud by se to omezení zrušilo a dalo by se hrát s diváky, pokračovalo by se ve zkrácené formě předkola a zkrácené formě čtvrtfinále, semifinále a finále,“ řekl.