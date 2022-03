Mužstvo, do kterého kromě svého bratra Jiřího zlákal třeba René Vydareného, Vladimíra Sičáka, Františka Mrázka, Davida Kuchejdu, Tomáše Vaka a další velká jména hokeje na jihu Čech, s jedinou porážkou ovládlo základní část krajské ligy, bez zaváhání zvládlo první dvě kola play off a ve finále vede nad Soběslaví 2:1 na zápasy. První duel vyhrál Samson doma 5:1, na ledě soupeře ale podlehl po velké bitvě 3:4.

Možná klíčovým pro vývoj celé série (hraje se na tři vítězství) byl úterní třetí zápas v českobudějovickém Pouzar centru. Po vyrovnané a hodně bojovné bezbrankové první třetině rozhodla o výsledku prostřední část, ve které domácí odskočili na 4:0 a hosté už stačili jen korigovat na konečných 4:1.

Jako správný kapitán zavelel k ofenzivě prvními dvěma góly právě Martin Hanzal. „Důležité jsou domácí zápasy, které zatím zvládáme. V Soběslavi soupeři hodně pomohli diváci, kteří ho hnali dopředu. Tam je to vždycky trochu bláznivé. Nám naopak malinko nejezdily nohy a asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Třetí zápas doma jsme zvládli hlavně takticky, i když první třetina byla z obou stran dost ustrašená. Ale ve druhé jsme dali důležitý první gól a poté jsme zápas rozhodli,“ uvedl Hanzal po skončení třetího duelu finálové série.

Dle ideálního scénáře mohly už v úterý v kabině Samsonu propuknout oslavy tituly. Porážka v Soběslavi tyto plány narušila. „Každý chce samozřejmě vyhrát co nejdříve, ale Soběslav má kvalitní tým. Hrají tam někteří kluci ze druhé ligy z Tábora. Nebude to jednoduché. Teď jedeme k nim a víme, že tam musíme hrát jinak, než jsme hráli minule. A je jedno, jestli máme oslavit titul v úterý nebo v pátek,“ směje se hráč, jenž hrál naposledy finále play off v roce 2005 v první lize proti Ústí nad Labem, kdy pomáhal jako mladík českobudějovickému týmu k návratu do extraligy. „Už je to dlouho, tak tady samozřejmě určité rozechvění je,“ rozesmál se při této vzpomínce.

Borec z NHL v letošní sezoně vstřebával své premiérové zkušenosti s amatérským hokejem v krajské lize. „Moc jsem nevěděl, do čeho jdu,“ přikývne. „Ale bavíme se o tom s klukama v kabině. Kvalitu asi docela poznamenal covid. Sílu mají první čtyři týmy v tabulce, což jsme my, Soběslav, Český Krumlov a Strakonice, možná ještě Radomyšl. Ostatní kluby mají problémy. Ale líbí se mi, že v kraji nastupuje hodně mladých bruslivých kluků a na hokej se dá dívat,“ vyjádřil se k úrovni krajské ligy.

Z Hanzalova pohledu klub plní to, co od jeho založení očekával. Mužstvo dvakrát v týdnu trénuje, k tomu zápas, a hlavně se potkává se svými kamarády. „Náš věkový průměr je hodně nad třicet let. To není žádné tajemství. Někteří kluci delší čas nehráli hokej, ale sešla se tady skvělá parta. Když se vyhrává, tak je nálada vždycky lepší. To potvrdí každý sportovec. Zatím se daří a plní to naše očekávání,“ ujistí.

V případě úspěchu ve finále krajské ligy by měl Samson právo startu v kvalifikaci o druhou ligu. „Nejdřív ale samozřejmě musíme vyhrát finále krajské ligy,“ upozorní. „Už jsme to však s klukama řešili a do kvalifikace bychom se přihlásili. O ostatních klubech toho moc nevíme. Asi jenom o Chomutovu, že chce za každou cenu postoupit,“ uvádí.

Jeho tým by prý o druhé lize přemýšlel. „Bylo by to finančně nákladnější než kraj. Už se musí více trénovat, jezdit na zápasy autobusem a někteří hráči by chtěli výplaty. Sháníme sponzory a pokud by se to podařilo, tak by asi druhá liga reálná byla. Ale nejdřív musíme všechno vyhrát,“ znovu zdůrazní.

V průběhu letošní sezony se dost nahlas hovořilo o možném Hanzalově návratu do extraligového Motoru a vyloučen prý není ani pro sezonu příští. Vzorem mu může být spoluhráč Jiří Novotný, který letos putoval stejným směrem. „Uvidíme. To bych nechtěl moc rozebírat,“ téma svého možného návratu na nejvyšší českou scénu nechal zatím raději uzavřené.