Jste spokojen s tím, jak se vám podařilo mužstvo před premiérovou sezonou v extralize posílit?

V této fázi jsem velice spokojený s tím, jak mužstvo vypadá. Vzhledem k nejisté situaci kvůli koronaviru, kdy se nevědělo, jak to bude se sponzory a financemi, tak celý sportovní úsek odvedl vynikající práci, co se týká podpisu nových hráčů. Přišli kluci, které jsme si vytipovali a objevili se na trhu. Věděli jsme, že přijdeme o gólmana z minulé sezony. To pro nás byl nejdůležitější článek.

Zkušený Marek Čiliak by měl Milana Kloučka nahradit.

Myslím, že v osobě Marka Čiliaka se nám podařilo přivést vynikajícího brankáře. V žádném případě jsme nechtěli rozprášit mužstvo, které bylo v minulé sezoně tak úspěšné. Zároveň ale bylo jasné, že nějaké změny potřebujeme udělat a musíme do týmu napumpovat také nějakou novou krev. Kádr není hotový. Máme tady hráče pod smlouvou i na try-out. Mužstvo doplníme našimi juniory a na led s námi jdou i hráči, kteří působí v zámoří. Požádali nás o to a díky tomu můžeme postavit dva týmy, které se proti sobě mohou zahrát. Pro nás trenéry je důležité, že můžeme plnohodnotně trénovat. Nedojde k tomu, abychom kluky zavařili, ale máme dva týmy po dvaceti lidech.

Výraznou devizou loňského celku byla vyrovnanost jednotlivých formací. Může to ale takhle fungovat i v extralize, nebo tam budete chtít vsadit na jednu nebo dvě elitní řady?

Vyrovnanost útoků by pro nás měla být výhodou. Jsme v extralize nové mužstvo, a když se podíváme na obranu i útok, tak tam nevyskakuje nikdo, kdo by měl být rozdílovým hráčem. V brankovišti se o tom dá polemizovat. Posouváme se do vyšší soutěže a budeme potřebovat vyrovnanost jednotlivých pětek.

Mrzí vás, že se nepodařilo zrealizovat přestup českobudějovického odchovance Romana Horáka, který nakonec zamířil do Sparty?

Ano, to mě mrzí. Je to hráč, který se objevil na trhu a jako organizace jsme o něj hodně stáli. Bohužel se rozhodl jít do Sparty a je třeba to respektovat.

Sháníte ještě nějakého podobného hráče jeho kvalit?

U Romana byla hlavní věc, že v Motoru vyrostl a je to Jihočech. U něj se úplně nabízelo, že by k nám šel hrát. Ale nikdo jiný jeho kvalit tady není. Líbil by se nám Lukáš Sedlák, ale ten podepsal novou tříletou smlouvu v KHL. Loni měl vynikající sezonu a o takového hráče bych jako trenér rozhodně stál. Jirka Novotný se dohodl ve Švýcarsku, které preferoval. To je však bohužel tak všechno, o čem se dá polemizovat. Líbí se mi jako hráč Jáchym Kondelík, ale pokud nechce v Americe ukončit školu a zůstat tady, tak to není aktuální.

V jiné situaci je ale Matěj Toman, jenž byl také dva roky za oceánem. Ten se bude prát o místo v kádru?

Matěj Toman se ozval s tím, že se do juniorské soutěže v Kanadě vracet nebude a chtěl by si vybojovat místo v našem kádru. Dohodli jsme se, že mu šanci dáme. Pokud by se mu to nepodařilo, tak by mohl nastupovat za naši juniorku. Dostane stejnou šanci jako třeba Matouš Hrubec nebo Venca Svach. Je tady gólman Marek Dvořák, který za nás odchytal poslední zápas minulé sezony. Do této kategorie spadá rovněž Kuba Čížek, jenž odehrál celý minulý ročník za naši juniorku. Vzali jsme do přípravy na led i další kluky z juniorského týmu, abychom doplnili stav. Pevně věřím, že se tito kluci budou prezentovat daleko lépe než skupina, která u nás byla loni, a budou daleko lépe připraveni, abychom je po dvou dnech nemuseli zase vracet nazpátek. Všichni jsou na stejné startovní čáře.

Trénovat s vámi kromě Kondelíka budou i talentovaní mladíci ze zámoří Pavel Novák a Šimon Kubíček. Neexistuje vzhledem k situaci ohledně koronaviru, že by také nastoupili za váš tým?

Nikdo neví, jak to bude. Nepadlo žádné finální rozhodnutí. Tihle kluci s námi sami chtěli trénovat a uvidíme, jak budou vypadat. Zájem vždycky musí být oboustranný. Je však třeba počkat na vyjádření ze zámoří, kdy tam nová sezona vlastně bude začínat. Oba tihle kluci se však chtějí vrátit zpátky do Kanady.

Podobná je situace i ohledně gólmana Patery?

To je stejné. On má podepsanou tříletou nováčkovskou smlouvu v Las Vegas. Má výborně našlápnuto a jsme rádi, že nám pomůže v tréninkovém kempu. Doplní nám stav a nemuseli jsme tak shánět čtvrtého gólmana do tréninku. Jsme rádi, že ho můžeme využít.

O místo v týmu se budou na try-out prát francouzští bratři Villové. Kde se vám je podařilo ulovit?

Agenti nám neustále nabízejí nějaké hráče. Try-outy se nám osvědčily už v minulosti, takže uvidíme. Nejsou to jenom oni dva, ale na zkoušku jsou tady i Baránek, Klhůfek a Vopelka. To jsou kluci, kteří už mají něco za sebou, tak proč je nevyzkoušet, pokud jsou ochotni sem přijít svým způsobem zadarmo. Jednak tím zvýšíme konkurenci v našem týmu a zároveň máme možnost získat hráče, ve kterých může něco být.

Kdy chystáte první zužování kádru?

Zužování kádru může nastat každý den, pokud někdo nebude pracovat, nebo třeba přijde totálně nepřipravený. Pak nemám problém se s ním rozloučit po tréninku, nebo dokonce i během něj. První zužování máme naplánované po dvou týdnech na jednatřicátého července. Kádr určitě zužovat budeme.

V přípravě budete hrát Generali Česká Cup. Co od něj očekáváte?

Chceme do každého zápasu postavit co nejlepší tým s tím, abychom kluky protočili a viděli je v zápasech. Není to ale tak, že každý z hráčů v tréninkovém kempu dostane nějaký zápas. Je to pohár a pro nás je to šance od samotného začátku se porovnat s extraligovými kluby. I když se sestavou budeme samozřejmě točit, tak budeme chtít postavit konkurenceschopný tým a uspět. Protože pokud bychom postoupili ze skupiny, tak by nám přibyly další kvalitní zápasy, než začne regulérní sezona.

Šest zápasů v srpnu máte jistých, ale co když nepostoupíte ze skupiny?

V tom případě bychom se snažili dohodnout další utkání. Týmů, které nepostoupí, bude dost, a také nebudou chtít mít moc velkou zápasovou pauzu do začátku soutěže. A Bůh ví, jak to vůbec se začátkem soutěže bude.

Aktuální kádr Motoru - brankáři: Marek Dvořák, Marek Čiliak, Jiří Patera, Jan Strmeň.

Obránci: Conor Allen, Marek Baránek (zkouška), Ondřej Kachyňa, Šimon Kubíček, Ivan Lytvynov, Niklas Pavel, Karel Plášil, Pavel Pýcha, Jiří Remta, Ondřej Slováček, Jakub Suchánek, Václav Svach, Dominik Vaněk, René Vydarený.

Útočníci: Vojtěch Bárta, Martin Beránek, Jakub Čížek, Zdeněk Doležal, David Gilbert, Miroslav Holec, Matouš Hrubec, Vít Christov, Miroslav Indrák, Vít Jonák, Václav Karabáček, Pavel Klhůfek (zkouška), Jáchym Kondelík, Albert Michnáč, Martin Novák, Pavel Novák, Radek Prokeš, Roman Přibyl, Adam Raška, Matěj Toman, Matouš Venkrbec, Gabin Ville (zkouška), Malo Ville (zkouška), Lukáš Vopelka (zkouška), Daniel Voženílek.