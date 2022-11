Úvod utkání předznamenal pozdější vývoj jen velmi nesměle. Táborští hráči byli sice od začátku aktivnější a po zásluze z toho vytěžili vedoucí gól po střele Matušíka z mezikruží, na konci 11. minuty ale Pražané zajali hosty v jejich obranném pásmu a Šťastný odpověděl stejnou mincí – 1:1. V tu chvíli nemohl nikdo tušit, že to bude v podání domácí družiny poslední takto významný okamžik v zápase. Hosty usadila pevně v sedle 15. minuta, kdy se po Plášilově střele od modré dostal k dorážce Dančišin a vrátil vedení na táborskou stranu – 1:2.

Příležitost k opětovné odpovědi se před mužstvem Kobry otevřela na konci 16. minuty, kdy usedl na trestnou lavici hostující Bárta, namísto vyrovnání se ale před domácí střídačkou zmocnil nepovedeného vyhození brankáře Kmece Endál a pohotovou střelou prohloubil brankový rozdíl mezi oběma soupeři – 1:3.

Jak skončilo zahajovací dějství, tak začalo i to druhé. Časomíra z něj ukrojila pouhých osmašedesát vteřin a táborský útočník s číslem 9 na zádech jásal znovu, tentokrát po velmi pohotovém a umném zakončení ze vzduchu – 1:4.

Pražanům tím vzal definitivně vítr z plachet a zbytek střetnutí se odehrával pod trvalou nadvládou táborského týmu. Zatímco jeho brankář Gába zasahoval za celou druhou periodu jen třikrát, domácí Sochůrek, jenž po první třetině vystřídal Kmece, měl práce nad hlavu a do druhé sirény ještě třikrát kapituloval.

Na konci 31. minuty ho povedenou ranou od modré překonal Plášil, v čase 36:10 dovršil bezproblémovou dorážkou svůj hattrick Endál a o sto třicet vteřin později se po krásném vysunutí od Valy prosadil z úniku Seidl – 1:7. Po vydařeném blafáku v podání kapitána hostů vyvolávala skupinka táborských fanoušků nejen jeho, ale také jméno jeho čerstvě narozeného syna Matyáše.

V závěrečné dvacetiminutovce se vrátil do branky Kobry Kmec, v osobních statistikách si však příliš nepolepšil. Pokud se někdo přímo v hale či u internetového přenosu domníval, že Jihočeši v poslední části poleví v aktivitě, hluboce se mýlil. Hráči od Jordánu byli odhodláni zaútočit na dvouciferné vítězství, a to se jim také podařilo. Ke dvěma přibližovacím gólům jim dopomohla hra v početná výhodě. Ve 44. minutě ukončil svůj čtyřzápasový střelecký půst Severa a tři a půl minuty na to se podobně neomylnou ranou po dvouzápasové prodlevě prosadil Šulek – 1:9.

Hořkou desítku nakonec hokejisté pražského celku přece jen ochutnali. V polovině 58. minuty se v oslabení prodral za záda domácího beka Vlček a jeho hravé zakončení symbolicky zapečetilo vydařené táborské představení – 1:10. Nutno dodat, že bez šance na další gólový zápis nebyli ani hráči ve žlutých dresech. Nejvýrazněji se k němu přiblížili ve 47. minutě, kdy zosnovali obrovský závar před táborskou brankou, ale její až dosud nepříliš vytížený strážce Gába během několika vteřin fantasticky zneškodnil hned čtyři tutovky soupeře, a jednou mu navíc pomohla tyč.

V dalším kole se celek od Jodrádu představí v sobotu 19. listopadu na ledě posledních Řisut (18 hodin)

Kobra Praha – HC Tábor 1:10 (1:3, 0:4, 0:3)

Branky a nahrávky: 11. Šťastný (Novák, Jedlička) - 9. Matušík (Seidl, Šulek), 15. Dančišin (Plášil, Endál), 17. Endál (Vlček), 22. Endál (Vala, Dančišin), 31. Plášil (Suchánek, Zayml), 37. Endál (Matušík, Zayml), 39. Seidl (Vala, Matušík), 44. Severa (Kříž, Vlček), 47. Šulek (Hubata, Endál), 59. Vlček (Bárta, Kříž). Rozhodčí: Kosnar - Hradil, Jurak. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:2. Střely: 23:42. Diváci: 111.

Tábor: Gába - Plášil, Suchánek (41. Kohout), Vala, Kříž, Černý, Hubata - Seidl, Matušík, Šulek - Endál, Dančišin, Vlček - Bárta, Zíb, Severa - Zayml, Chocholoušek.