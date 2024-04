Nelítostnou bitvu o všechno rozhodl jediný gól. Táborští jsou v semifinále

Euforie, obrovská radost, emoce, ale také značné psychické i fyzické vyčerpání. To všechno se v neděli krátce před půl devátou večerní mísilo v šatně druholigových táborských hokejistů. V právě skončené rozhodující bitvě čtvrtfinále play-off s Baníkem Příbram vyválčili postup do semifinálových bojů, a to díky jediné brance zápasu z dílny obránce Tomáše Hajiče. Nervydrásajícímu střetnutí přihlížela rekordní návštěva letošního ročníku třetí nejvyšší soutěže: 3226 diváků.

Rozhodující bitva čtvrtfinále II. ligy hokeje mezi Táborem a Příbramí (1:0) | Foto: Tomáš Danko

HC Tábor – HC Baník Příbram 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Branka: 54. Hajič (Černý). Rozhodčí: Jílek, Šperl – Žídek, Hradil. Vyloučení: 4:3 – bez využití. Diváků: 3226.

Tábor: Žajdlík – Plášil, Hubata, Suchánek, Jáchym, Černý, Hajič, Říha – Zeman, Matušík, Šulek – Prášek, Milfait, Severa – Krliš, Zadražil, Nevšímal – Duda, Zíb, Bárta.

Příbram: Jiroušek – Zdeněk, Jelínek, Krejší, Havlín, Saňa, Rajgl, Patzelt – Kafka, Kolda, Bednařík, Hasman, Josefus, Duchan, Pětník, Gengel, Pinkas, Furch, Mařík, Svoboda, Vogeltanz. V elektrizující atmosféře vytvořené táborskými fandy s přispěním enklávy příbramských příznivců se na první gól čekalo až do 54. minuty. K situaci, která nakonec utkání rozhodla, vedla nesmlouvavá hokejová partie s herní dominancí a spoustou nevyužitých šancí na straně domácího týmu. Ten navíc v posledních vteřinách přestál ohromné nebezpečí, to když kapitánovi hostů Kafkovi famózně ukradl jistý zásah brankář Žajdlík. Když pak domácí konečně zbavili kouzla fantastického Jirouška v brance Baníku a svědomitě odbránili zbytek střetnutí, vytryskl na stadionu mohutný gejzír modro-bílé radosti. „Jsme unavení, ale spokojení a šťastní,“ podotkl lakonicky po zápase kapitán vítězné táborské party Jakub Matušík. Na odpočinek Jihočechům příliš času nezbývá. Už ve středu 3. a ve čtvrtek 4. dubna sehrají první dva zápasy semifinále na ledě suveréna východní skupiny v Havířově. Na jih Čech se série hraná na čtyři vítězná utkání přestěhuje v neděli 7. a v pondělí 8. dubna. Pro domácí zápasy stanovil klub HC Tábor zvýšené vstupné, ale nejedná se o zásadní změnu. Jako vstřícný krok vůči svým fanouškům ponechal cenu vstupenky pro první dvě kola play-off na 100 Kč. Domácí duely s Havířovem mohou fanoušci kohoutů navštívit za 120 Kč, přičem děti do 140 m výšky a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.

