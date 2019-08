Mladí kohouti prošli kvalitně obsazeným turnajem bez jediného klopýtnutí a pět utkání ověnčili plným bodovým ziskem při skóre 34:6. „Zlato si odvezl skvěle hrající Tábor,“ zní výmluvný rezultát pořadatelů turnaje zveřejněný na stránkách přerovského klubu.

Také trenér táborského celku Arpád Györi zahrnul své svěřence chválou: „Kluci zvládli turnaj výborně. Těší mne, s jakou chutí ho odehráli. Ve všech zápasech byli schopní se prosadit. Člověk má dobrý pocit, když vidí, že si kluci přenášejí do hry to, co po nich vyžadujeme. Tento úspěch pro nás bude dobrým odrazovým můstkem do další práce,“ prohlásil.

Výsledky HC Tábor z Přerova

HK ALTIS ORAVA – HC TÁBOR 3:10 (1:3, 2:7)

Branky Tábora: Kupka (Šindelář), Sabiniok (Cícha), Cícha (Kofroň), Eichler (Pospíchal), Sabiniok (Kofroň), Duben (Pospíchal), Řehoř (Kofroň), Řehoř, Řehoř (Pospíchal, Eichler), Řehoř.

HC NÁCHOD – HC TÁBOR 2:6 (0:0, 2:6)

Branky Tábora: Řehoř (Pospíchal, Eichler), Sabiniok (Kofroň), Sabiniok (Kofroň), Řehoř (Lutovský, Cícha), Šindelář, Šťastný (Kofroň, Cícha).

HC ZUBR PŘEROV – HC TÁBOR 0:3 (0:1, 0:2)

Branky Tábora: Sabiniok (Kofroň, Cícha), Šťastný, Kofroň (Cícha).

TR TORAX PORUBA – HC TÁBOR 0:5 (0:2, 0:3)

Branky Tábora: Kofroň (Shaklein), Kofroň, Šindelář, Botka (Kupka), Pospíchal (Cícha).

HC TÁBOR – FRANKFURT LÖWEN 10:1 (4:1, 6:0)

Branky Tábora: Řehoř (Lutovský), Řehoř (Pospíchal, Shaklein), Sabiniok (Cícha), Kofroň (Duben), Řehoř, Kofroň (Sabiniok, Eichler), Sabiniok (Shaklein), Řehoř (Šťastný), Kofroň, Shaklein.

Složení zlatého táborského týmu: Noháč, Jansa – Cícha, Čeněk, Eichler, Kolací, Šťastný, Shaklein – Kofroň, Duben, Sabiniok, Lutovský, Řehoř, Pospíchal, Botka, Šindelář, Kupka.

Nejlepším hráčem Tábora byl zvolen Denis Řehoř.