V podobně prestižních zápasech se obvykle rozdíly mezi oběma protivníky mažou, odstup šesti tabulkových míst a sedmnácti bodů ovšem vkládá visačku favorita do rukou domácích kohoutů. Ti ostatně potvrdili svou dlouhodobou vládu nad sousedskými bitvami i v zářijovém prvním vzájemném střetnutí, kdy na píseckém stadionu zvítězili přesvědčivě 8:2.

Ve středečním utkání se navíc budou chtít rehabilitovat za nepovedený, byť nakonec tříbodový výkon ze zápasu na ledě Řisut.

Derby s jihočeským rivalem se tradičně těší velké pozornosti táborských hokejových příznivců. Nejinak by tomu mělo být i tentokrát, kdy by se měl znovu otřásat v základech sezonní druholigový rekord v počtu diváků, a to navzdory středečnímu termínu.

Klub HC Tábor upozorňuje návštěvníky zápasu na možné omezení počtu míst pro automobily na parkovišti před zimním stadionem. Proto je žádá, aby se na utkání buď vypravili městskou hromadnou dopravou, anebo vyrazili dříve a využili k parkování případná volná místa dál od stadionu. A ještě jedno upozornění: vstup na utkání je divákům povolen pouze v souladu s vládními hygienickými předpisy platnými od 1. listopadu 2021.