V českobudějovickém Hokejovém centru Pouzar odehráli výbornou první třetinu a po zásluze si do šatny odnesli dvoubrankové vedení zásluhou přesných zásahů Šulka a Černého. V prostřední periodě ale svůj náskok prohospodařili, když si nejprve nechal ujet a skórovat extáborského forvarda Hralu a vzápětí inkasovali podruhé po vydařené přesilovkové střele Tejka. Pouhých devatenáct vteřin před druhou sirénou dokonal výsledkový obrat gól z hole Sičáka po krásné akci s Markem a Vakem. A protože v poslední třetině už nenašel ani jeden ze soupeřů ve svém středu střelce, propukla radost z tříbodového zisku v táboře domácích servismanů.

DAVID SERVIS ČB – HC TÁBOR 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Branky: 7. Šulek (Bárta, Dančišin), 7. Černý (Zayml) - 24. Hrala, 31. Tejko (Dudáček, Lytvynov), 40. Sičák (Vak, Marek), rozhodčí: Jaroš - Svoboda, Maňák, vyloučení: 2:3, využití: 1:0, poměr střel na branku: 32:39, diváků: 143.

HC David Servis ČB: Hauser (Němec) - Dudáček, Svach, Lytvynov, Sičák, Kohút, Škopek - Marek, Vak, Šulčík - Tejko, Hrala, Ferebauer - Pecka (21. Matys), Sumerauer, Hřebejk.

HC Tábor: Šorf (M. Novák) - Černý, Havelka, Hajič, Havran, Skočovský, Radoš, Beran - Dančišin, Bárta, Šulek - Seidl, Zayml (41. Pechánek), Heřman - Prášek, Březina, Pejchal - Řepík.

Hodnocení asistenta trenéra HC Tábor Miloslava Čecha: „Vstup do utkání se nám povedl, byli jsme aktivní a z taktického hlediska si kluci plnili všechno tak, jak měli. Takhle nějak bychom si naši hru představovali. Bohužel už poněkolikáté se nám stalo, že náš mladý tým má poměrně značné výkyvy a z té stanovené taktiky utíká. Soupeř navíc viditelně přidal, a z toho všeho pramenily naše chyby, které domácím pomohly k obratu. Jeho první gól byl víceméně šťastný a ten třetí nádhernou ukázkou zkušenosti a kvality hráčů, kteří už toho mají spoustu za sebou. My jsme každopádně ve třetí třetině zase srovnali krok a měli jsme tam i hodně šancí, které jsme ale v potřebný gól nedotáhli. Z celkového pohledu to byl divácky atraktivní zápas nahoru dolů, ale my z něj odjíždíme bez bodu.“

V sobotu od 18 hodin hostí táborské mužstvo druhý tým tabulky z Kolína.