V jedenáctém pokračování druholigových bojů podstoupili táborští hokejisté další náročnou misi. Poprvé v novém ročníku strávili na ledě víc než šedesát minut čistého času a jejich duel na ledě Klatov se protáhl až do samostatných nájezdů. V nich byli oslabení kohouti úspěšnějším týmem a po zásluze si z obvykle nepříliš oblíbené hokejové destinace přivezli dva cenné body.

Hokejisté HC Tábor. | Foto: Tomáš Danko

Hostům, kteří do Klatov odjeli bez zdravotně indisponovaných zkušených hráčů Kamila Černého, Radima Heřmana a Jiřího Bárty, přichystal začátek střetnutí nepříjemnost. Už po sedmdesáti vteřinách hry byl vyloučen Pejchal na pět minut a do konce utkání a v následném oslabení se hosté ujali vedení. Táborští ještě do přestávky odpověděli brankou Jana Bárty, jenž tečoval za záda brankáře Koláře nahození Hajiče.