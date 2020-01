V sobotu se Jihočeši představí ve Vsetíně (17), v pondělí je čeká dohrávka v Litoměřicích (17.30) a ve středu budou hostit Porubu (17.30).

Od úvodních minut bylo tentokrát vidět, že českobudějovický tým nehraje dobrý zápas. Lukáš Endál sice poslal svůj tým již ve 4. minutě do vedení, ale soupeř brzy vyrovnal.

Do konce úvodního dějství slávisté ještě třikrát nastřelili tyč a domácí celek byl rád, že se šlo poprvé do kabin za nerozhodného stavu 1:1. „Prvních čtyřicet minut jsme měli dobrý pohyb a vytvořili jsme si spoustu šancí. Jenom v první třetině jsme třikrát nastřelili tyč, i když na to se samozřejmě nehraje,“ připomněl i trenér Slavie Miloš Říha mladší.

Jeho tým byl lepší i ve druhé části hry. „Udrželi jsme si dobrý pohyb a vynutili si tlak. Třetí třetinu jsme ale špatně začali a šli jsme na trestnou lavici. Dostali jsme se trochu pod tlak. Důležité však bylo, že jsme až na určité předržené kotouče a individuální chyby domácí nepustili do vyložených šancí, takže se ten tlak nějakým způsobem nenásobil,“ řekl k průběhu zápasu trenér, jenž působí zároveň jako asistent u národního týmu.

V prodloužení měli smůlu naopak domácí hráči, když obránce Allen nastřelil horní tyč. To hosté byli přesnější a Ondráček rozhodl v 63. minutě o jejich dvoubodovém vítězství. „Myslím si, že jsme si vyhrát zasloužili,“ uzavřel Říha své hodnocení zápasu.

Souhlasil s ním i trenér poražených Václav Prospal. „Byla to zasloužená porážka, protože jsme byli ve všem horší. Od první minuty zápasu,“ přikývl. „Tady není o čem polemizovat. Slavia vyhrála naprosto zaslouženě a výsledek tomu také odpovídá. Můžeme být rádi, že jsme vůbec uhráli nějaký bod,“ sportovně uznal.

Bezprostředně po zápase Prospal jen těžko hledal příčiny dost nepovedeného výkonu svého týmu. „Musíme se nejdříve podívat na video. Ale určitě to nebyl z naší strany povedený zápas. To je jasné. Výsledek je pro nás ještě milosrdný, protože po první třetině jsme mohli klidně prohrávat o tři góly,“ připustil kouč Motoru.